Adieu, Vorsätze!

Jedes Jahr um die gleiche Zeit wird ein Thema laut: das der guten Vorsätze für das neue Jahr. Viele wollen etwas in ihrem Leben ändern, andere nehmen sich einen Bereich das x-te Mal vor, nur um nach ein paar Wochen festzustellen, lieber alles beim Alten zu lassen. Hier gibt es die sieben häufigsten guten Vorsätze – mit Tipps, wie es vielleicht doch klappt, sie einzuhalten.Diesen Vorsatz haben viele. Während der Weihnachtsfeiertage wurde geschlemmt, der Waage wurde eine Pause gegönnt, vom Sport ganz zu schweigen. Spätestens bei der Planung des Sommerurlaubs kommt das Thema Figur ins Spiel. Die ersten beiden Tage im neuen Jahr geht es ja noch ohne Süßkram und Co., doch spätestens in Stresssituationen greifen viele zu ungesunden Dingen oder essen unregelmäßig.: Sie sollten sich nichts verbieten, jedoch alles in Maßen genießen. Denken Sie auch an Sport und verzichten Sie am besten auf Alkohol, Süßigkeiten und Softdrinks.Dieser Punkt geht mit dem ersten einher. Viele wollen nicht nur abnehmen, sondern insgesamt fitter werden. Sicher keine schlechte Sache, doch müssen Sie auch hier konsequent und regelmäßig trainieren. Wer gesundheitliche Probleme hat – in welcher Art auch immer – sollte zuvor mit seinem Arzt sprechen und danach eine geeignete Sportart wählen.: Überfordern Sie sich nicht und fangen Sie klein an! Suchen Sie sich eine Sportart, die Ihnen Spaß bereitet. Hier finden Sie zudem Tipps, wie Sie den inneren Schweinehund bekämpfen.Morgens beginnt es schon mit Instagram und Facebook, auf Arbeit geht es weiter mit jeder Menge E-Mails: Viele sind am Tag mehrere Stunden im Internet. Diese Zeit könnten Sie jedoch in Ihrer Freizeit für etwas anderes nutzen, zum Beispiels für ihr Hobby oder die Familie beziehungsweise Freunde.: Planen Sie doch ein oder mehrere digitale Pausen pro Woche ein. Tipps dazu finden Sie hier Der Klamottenberg türmt sich auf dem Sessel, die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld und im Kinderzimmer stolpert man über das Spielzeug: Ordnung muss her! Gerade in stressigen Zeiten wird die Ordnung in der Wohnung und im Kleiderschrank gerne vernachlässigt. Ein Plan schafft Abhilfe.: Suchen Sie sich einen Bereich, den Sie sauber und ordentlich halten wollen. Beginnen Sie hier und versuchen Sie, auch zukünftig diesem Teil der Wohnung Ordnung zu bewahren. Dann arbeiten Sie sich zum nächsten Bereich vor. Ein Plan kann helfen. Beziehen Sie außerdem Ihre Mitbewohner ein. Wer die Aufgaben verteilt, muss nicht seine ganze Freizeit beim Putzen und aufräumen verbringen.Zwar steht nicht bei jedem eine Weltreise an, aber einen schönen Urlaub möchten die meisten genießen. Oft ist jedoch das eine Frage des Budgets – und der Planung. Natürlich aber auch eine der Prioritäten. Hier finden Sie Tipps für die Urlaubsplanung 2017. Um Ihr Budget nicht zu überschreiten, sollten Sie Ihre Flüge bei verschiedenen Suchmaschinen vergleichen. Ein Städtetrip lässt sich außerdem meist recht günstig realisieren.Eigentlich müsste der Tag 30 Stunden haben, damit Sie alles unter einen Hut bekommen? Sie sind fast immer gestresst? Dann sollten Sie Prioritäten setzen. Erledigen Sie die Dinge, die dringend nötig sind, und verschieben am besten nichts auf später. Mit einer digitalen Pause schaffen Sie sich Zeit, die Sie vielleicht für Sport nutzen können. Wer dann noch mit seinen Freunden einen Kurs besucht, vereint das Workout gleich mit Quality Time.: Es gibt immer einmal Phasen, wo sich trotz einer guten Planung wenig Zeit finden lässt. Dennoch sollten Sie auch hier etwas suchen, wobei Sie entspannen und neue Energie gewinnen können. Das muss nicht zwangsweise Sport sein. Auch ein kreatives Hobby kann entspannen.Weniger Alkohol trinken und rauchen – das steht wohl auf so einigen Listen fürs neue Jahr. Am besten ist es, Familie, Freunden und Bekannten von diesem Vorsatz zu erzählen. So können diese Sie unterstützen und auch Rücksicht nehmen.: Der erste Schritt ist der eigene Wille. Sie müssen es wollen, ansonsten wird der Vorsatz kläglich scheitern.Was auch immer Ihre Vorsätze für das Jahr 2017 sind, Sie sollten am besten schon heute damit beginnen, sie umzusetzen. Wer das immer auf morgen verschiebt, wird sonst schon am zweiten Tag im neuen Jahr scheitern.