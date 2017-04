Unterstützung nach Verkehrsunfällen

von PR-REDAKTION

Nicht hier, nicht jetzt, auch das noch! Ein witterungsbedingter Unfall. Auch wenn es sich meistens um Blechschäden handelt, der Ärger ist erst einmal groß. Wer ist schuld? Was wird die Reparatur kosten, lohnt sie sich überhaupt noch?

Das sind nur einige Fragen, die einem nach dem Crash durch den Kopf schießen. Unterstützung gibt es von den Sachverständigen in den TÜV SÜD Service-Centern - von der Schadensaufnahme bis zum Gutachten. Tipps von TÜV SÜD, wie man sich nach einem Unfall am besten verhält.

Wie hoch sind die Reparaturkosten? Was ist das Fahrzeug nach der Reparatur wert? Wie hoch sind Wiederbeschaffungs- und Restwert? Ob Verursacher oder nicht, jeder Crash droht schnell zum Horrorszenario zu werden: Um die Reparatur des Autos kümmert sich die Werkstatt, klar. Aber wenn es Ärger mit dem Versicherer gibt? Dazu Maximilian Küblbeck, Leiter Schadenmanagement bei TÜV SÜD: "Bei einem Unfall ist Klarheit für alle Parteien die Grundvoraussetzung für eine schnelle Einigung. Ein neutrales Schadengutachten ist die beste Basis."



Umfangreiche Beratung im Schadensfall

Die TÜV SÜD-Sachverständigen stellen Beweise sicher, ermitteln den Schadensumfang, die Wertminderung und die voraussichtliche Reparaturdauer. Ein Vorteil, wenn man nicht schuld war: Liegt der Schaden über der Bagatellschadengrenze von circa 750 Euro, übernimmt die Versicherung des Verursachers die Gutachtenkosten - bei freier Werkstattwahl. Noch ein Plus: Autohäuser beraten nicht nur im Schadenfall, sondern sie dürfen auch direkt mit dem Versicherer abrechnen. Dadurch müssen Geschädigte nicht in Vorleistung gehen. Partner vieler Werkstätten: TÜV SÜD. Die Experten stehen zudem bereit, wenn doch einmal juristische Hilfe nötig werden sollte: mit umfangreicher Beratung und einer Datenbank, um einen Fachanwalt in der Nähe vorzuschlagen.

Natürlich auch, wenn man den Unfall verschuldet hat. Die TÜV SÜD-Fachleute klären anhand des Versicherungsvertrags, welche Rechte der Schuldige hat. "Der Beratungsservice rund um den Unfallschaden sorgt für Klarheit und rundet das TÜV SÜD-Angebot in Sachen Schadengutachten ab", so Küblbeck.

Alles zusammen sorgt dafür, dass der Horror, der ohnehin mit jedem Unfall verbunden ist, bei der Schadensregulierung nicht ganz so groß ist.



TÜV SÜD unabhängig von Versicherungen

Immer dabei haben sollten Autofahrer für den Unfall Folgendes: Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste. Bei Kfz mit mehr als dreieinhalb Tonnen Gewicht muss zusätzlich eine Warnleuchte an Bord sein. Hilfreich nach dem Crash: Eine Kamera, um Ort und Hergang zu dokumentieren. Genau nachzulesen ist alles im kostenlosen TÜV SÜD-Unfallratgeber. Die Broschüre und viele weitere Tipps rund um den Unfall gibt es in jedem Service-Center und im Internet unter www.tuev-sued.de.

Die Sachverständigen von TÜV SÜD sind unabhängig von Versicherungen und begleiten Beteiligte bei einem Verkehrsunfall im gesamten Bundesgebiet. Von der allgemeinen Beratung über das unabhängige Schadengutachten durch die Sachverständigen bis hin zur Empfehlung von Anwälten in der Nähe, wenn direkte juristische Unterstützung nötig wird. Ein Rundum-Service der TÜV SÜD Sachverständigen, der vor allem eines leistet: Rechtssicherheit und optimale Abwicklung. Weitere Informationen unter www.tuev-sued.de.