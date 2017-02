Milla Jovovich spielt für Toyota Theater

Im Flow sein - das ist mehr als nur eine Redensart. Es ist ein psychologisches Konzept. Ein Zustand höchster Konzentration, bei dem man voll und ganz im Tun aufgeht und die Zeit vergisst. Eine Beschreibung, die vielen Autofahrern bekannt vorkommen dürfte - fernab stressiger Kreuzungen und nerviger Ampeln kann es durchaus passieren, dass Raum und Zeit unwichtig werden. Ein Ziel, das Toyota mit seinem neuen Modell, dem C-HR, offenbar erreichen will. Denn die Präsentation des neuen Wagens fand genau unter diesem Motto statt: Am Donnerstag lud der Autohersteller nach London zur "The Night That Flows". Und dabei war der Name Programm. Doch kein Flow-Erlebnis ohne Aufwach-Moment. In diesem Fall dafür verantwortlich: Stargast Milla Jovovich.

Immersive Theatre mit Unterstützung aus Hollywood

Bevor es ans Aufwachen ging, wurde aber erst einmal alles daran gesetzt, echtes Flow-Feeling zu erschaffen. Statt einer normalen Präsentation organisierte der Autohersteller ein interaktives Theaterstück um den neuen C-HR. Das Mega-Spektakel, Immersive Theatre genannt, ließ die knapp 100 geladenen Gäste zum Teil der Aufführung werden und schickte sie im neuen Toyota-Modell auf eine Reise durch Europa: Von einer Fahrt durch Berlin ging es über Paparazzi-Auflauf in Italien und einen Casino-Abend in Paris zur Partynacht nach Barcelona. Alles aufwändig inszeniert mit einem beeindruckenden Schauspieler-Ensemble und Stargast Milla Jovovich, die die Teilnehmer im letzten Akt in einer Londoner Bar empfing und sie mit Drinks sanft in die Realität zurückholte.



C-HR-Flow: Dank Milla Jovovich und anderen Schauspielern

Foto:2017 Getty Images

Der Hollywood-Star war aber nicht der einzige Protagonist des Abends. Denn eigentlich drehte sich alles um den neuen C-HR, eine Mischung aus Coupé und SUV. Ein Modell, mit dem Toyota neue Wege gehen und auch endlich Lifestyle-Kunden ansprechen will - eine neue Idee, die die ungewöhnlich aufwändige, aber überaus stylische Immersive-Theater-Präsentation erklärt.

Ein Mix aus Coupé und SUV? Milla gefällt's!

Und diese hat sogar Jovovich beeindruckt. Im Interview mit spot on news erklärte sie: "Das war einer der einzigartigsten Werbejobs, die ich je gemacht habe." Und auch vom Auto selbst zeigte sich die 41-Jährige beeindruckt: "Ich bin eine Mutter, also muss ein Auto sicher und praktisch sein. Aber mal ehrlich, es ist auch wichtig, dass es toll aussieht - und das ist bei diesem Wagen der Fall." Aus Hollywood bekommt der C-HR also ein eindeutiges "GO".