Weinfest Abtswind

von NINA GRÖTSCH

Die Aussichten könnten schöner nicht sein: In Abtswind beginnt die Weinfestzeit - und das gleich fünf Wochenenden lang jeden Samstag. Die Gäste dürfen sich auf süffige, sortentypische Abtswinder Weine, reservierte Sitzplätze im beheizten Festzelt und Stimmungsmusik der Extraklasse freuen. Abtswinds neue Weinprinzessin Lisa II. freut sich schon auf die vielen Gäste, die sie in den kommenden Wochen in ihrer Heimat begrüßen darf.

Fürs leibliche Wohl ist mit den unterschiedlichsten Gerichten gesorgt - dabei ist an jeden Geschmack gedacht. In der Kaffeebar warten auch selbst gebackene Kuchen und Torten auf die Besucher.



Besuch im Wein-Stadl

Nicht versäumen sollte man einen Besuch im separaten Wein-Stadl, so sich so manch geselliges Stündchen mit Freunden verbringen lässt.

Egal ob mit Freunden, Kollegen, Teamkollegen, Clubs oder anderen Gesellschaften - in Gesellschaft feiert es sich am besten und auf dem Abtswinder Weinfest warten beste Bedingungen. Jede Gruppe, die vorher online reserviert, erhält neben einer persönlichen Begrüßung ein Geschenk - und alle haben die Chance bei der großen Tombola als Hauptpreis mit Weinflaschen aufgewogen zu werden.

Am Auftaktwochenende ist übrigens auch am Sonntag Programm. So steigt am Samstag, 30. September, ab 18 Uhr das "Party Fieber" mit der gleichnamigen Band, während am Sonntag, 1. Oktober, schon ab 14 Uhr Festbetrieb mit den "Grabfeldbieraten" herrscht. An diesem Tag ist der Eintritt übrigens frei, an allen Samstagen bekommt man mit 4 Euro Eintritt einen stimmungsvollen Abend geboten.

Am Samstag, 7. Oktober, sind die "Franken Räuber" zu Gast in Abtswind. Schon jetzt ist sicher, dass hier die Partylaune auf keinen Fall zu kurz kommt.

Die Woche drauf - am Samstag, 14. Oktober - bringen die "Triefensteiner Musikanten" ihre Blasmusik zum Abheben mit in das Festzelt. Los geht's ab 18 Uhr.

"Rebel" heißt die Band, die am Samstag, 21. Oktober, ab 18 Uhr auf der Bühne steht.

Und zur Krönung rocken am Samstag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr noch die Musiker von "Reset". Termine, die man sich vormerken sollte... lni



Grußwort der Weinprinzessin

Liebe Weinfreunde,



"Drei Dinge sind's, die ergeben den Wein,

die Erde, die Rebe, der Sonnenschein,

doch wenn die Arbeit des Winzers nicht wär,

dann bliebe der schönste Becher leer."



Es ist endlich wieder soweit: Ich darf Sie als Abtswinder Weinprinzessin Lisa II. recht herzlich zu unserem 59. Abtswinder Weinfest einladen. Genießen Sie mit uns am letzten Septembersamstag und an den darauffolgenden Samstagen im Oktober unser stimmungsvolles Weinfest. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt - mit Essen aus der regionalen Küche und den besten Abtswinder Weinen. Ein Highlight unseres Weinfestes ist jeden Abend unsere Tombola, wo Sie als Hauptpreis in Weinflaschen aufgewogen werden. Auf Ihr Kommen freue ich mich sehr.



Ihre Lisa II.