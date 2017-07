Wein am Main in Mainstockheim

von PR-REDAKTION

Das Konzept des Weinfestes "Wein am Main" zeigt die starke Identifikation mit der Tradition des Weinortes Mainstockheim auf den ersten Blick. Doch nicht allein die prägende Historie des Weinbaus lässt "Wein am Main" zu einem attraktiven Fest werden - es ist ganz besonders auch die stilvolle Verbindung zur Gegenwart.

"Wein am Main" beginnt in diesem Jahr mit einem Kabarettabend am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr. Bewusst ist mit Mäc Härder ein fränkischer Kabarettist eingeladen, der auf dem Festgelände am Main und somit unter freien Himmel auftreten wird (bei schlechtem Wetter findet der Auftaktabend in der Mehrzweckhalle statt).

Das Weinfest als Fest der Mainstockheimer Weine beginnt am Samstag, 22. Juli, offiziell um 19 Uhr. Und wie es sich für ein richtiges Fest gehört, darf eine Band nicht fehlen: "Die Großlangheimer" sorgen für eine musikalische Untermalung in stilvoller Atmosphäre direkt am Main mit Blick auf das illuminierte, historische Fährhaus. Jederzeit können sich die Gäste täglich in die etwas ruhigere Weinlounge mit einem Weincocktail oder einem frisch gebackenen Stückchen Kuchen zurückziehen.

Der Sonntag, 23. Juli, startet um 10 Uhr mit dem traditionellen Weinfestgottesdienst. Nach diesem kann das Mittagessen an den mit Hussen und Tischdecken überzogenen Sitzgarnituren - auch unter Pagoden - genossen werden, während die Blaskapelle Stadelschwarzach auf der Bühne spielt.



Kinderprogramm

Auf die kleinen Gäste wartet am Nachmittag ein kurzweiliges Kinderprogramm, das zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr organisiert wird. Mit großer Freude wird wieder der Auftritt der Mainstockheimer Chöre erwartet, die ab 17 Uhr ihre Sangeskünste zum Besten geben. Ab 19 Uhr wechselt die Musik von "Alegria" in die Genres des ItaloPops und Gipsys, sodass der zweite Tag von "Wein am Main" auf lockere Art und Weise zu Ende gehen kann.

Wie schon in den letzten Jahren bildet der Auftritt der "Bavarian Beat Boys" am Montag, 24. Juli, ab 19 Uhr den tanzfreudigen Abschluss dieses kreativen Weinfestes und den perfekten Start in eine neue Woche.

Grundsätzlich gibt es täglich nicht nur die ausgewählten Weine der Mainstockheimer Lage "Hofstück" zu genießen, sondern auch fränkisch regionale Schmankerl, frisch zubereitet.

Ein letzter Hinweis darf aufgrund der Einmaligkeit in Franken nicht fehlen: Täglich wird es um 20.15 Uhr eine Weinprobe auf der Mainfähre geben - ein ganz neuer Blickwinkel auf den Weinort, die attraktive Festgestaltung sowie den Main wird die Gäste in Verbindung einer moderierten Weinverkostung begeistern. red









Grußwort der Weinprinzessin

"Wer genießen kann, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse"



Liebe Gäste und Freunde des Weins,



ich freue mich sehr, Sie alle zu unserem diesjährigen Mainstockheimer Weinfest - Wein am Main - vom 22. bis 24. Juli einzuladen. Genießen Sie mit mir zusammen schöne Tage in außergewöhnlichem Ambiente auf unserem Weinfestplatz direkt am Main. Ohne gutes Essen, gute Freunde und guten Wein kann man nicht feiern. Darum kommen Sie nach Mainstockheim zu Wein am Main, feiern Sie mit uns drei Tage lang ein tolles Weinfest und lassen Sie sich von einer einzigartigen Weinprobe auf der Mainfähre begeistern. Ich freue mich sehr darauf, Sie an unserem Weinfestwochenende in Mainstockheim zu begrüßen.



Ihre Melanie I.