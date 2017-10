Herbstmarkt Hollfeld

von PR-REDAKTION

Am dritten Sonntag im Oktober lockt - wie jedes Jahr - der Herbstmarkt zahlreiche Besucher ins wunderschöne Hollfeld.

Auf dem Marienplatz, am Oberen Tor und auf dem Spitalplatz verwandeln über 90 Aussteller und Lieferanten die Stadt in eine traumhafte Einkaufsmeile.

Im Mittelpunkt der Verkaufsangebote stehen - ganz der Jahreszeit entsprechend - herbstliche Dekoration und Grabschmuck. Natürlich wird aber auch das übliche Warensortiment des täglichen Gebrauchs für Sie bereit stehen.



Geschäfte öffnen

Um Ihnen nur das Beste zu bieten, haben auch viele Hollfelder Einzelhändler in der Innenstadt von 12 bis 18 Uhr ihre Geschäfte geöffnet und halten unschlagbare Angebote und verlockende Aktionen für Sie bereit! Das ein oder andere Schnäppchen lässt sich auch beim Flohmarkt im städtischen Kindergarten am Oberen Tor machen. Dort stehen von 10 bis 17 Uhr Kinderkleidung und Spielsachen zum Verkauf. Ebenso kommen Leseratten und Musikliebhaber auf Ihre Kosten. Im historischen Niegelshaus am Steinweg lädt die Stadtbücherei von 11 bis 17 Uhr zu einem Bücherflohmarkt ein.



Tag der offenen Tür

Ein Stockwerk weiter oben lassen sich die Musiker der Jugendblaskapelle beim Tag der offenen Tür von 13 bis 17 Uhr über die Schulter schauen. Um 14.30 Uhr gibt es ein Standkonzert vor dem Niegelshaus. Und nach dem Bummel? Da lädt Sie die Hollfelder Gastronomie ein auf einen schönen Ausklang in Gastwirtschaften und Restaurants. Von italienisch bis gediegen fränkisch: Jeder Hunger wird gestillt.

