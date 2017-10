Trachtenkirchweih in Windheim

von PR-REDAKTION

Das idyllisch gelegene Frankenwalddorf Windheim feiert am kommenden Wochenende das traditionelle Kirchweihfest mit Erntedank. In diesem Jahr fanden sich wiederum neun Paare und zwei Kellner - unter der Federführung von Christoph Neubauer und Jana Büttner - zusammen, um Brauchtum und Tradition zu pflegen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Kirchweih beginnt am Mittwoch, 4. Oktober, ab 18 Uhr mit der Bierprobe von der Brauerei Trunk/Vierzehnheiligen am Plan. Ab 18 Uhr gibt es auch hausgemachte Bratwürste von Alfred Vetter.



Schlachtschüssel am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag, 5. Oktober, gibt es in den Gasthäusern Löffler (ab 11 Uhr) und Schirmer (ab 12 Uhr) Schlachtschüssel. Am Freitag kann man nochmals ab 12 Uhr Schlachtschüssel im Sportheim essen.

Weiterhin wartet das Gasthaus Löffler am Freitag, 6. Oktober, ab 18 Uhr, mit Entenklein und Kirchweihspeisen auf. Um 24 Uhr tanzen die Zechpaare die Kirchweih mit DJ "Super" an. Im Saale Schirmer findet am Samstag der erste Kirchweihtanz mit dem "Rennsteig-Duo" statt.

Die Höhepunkte sind am Sonntag, 8. Oktober, ab 10 Uhr, der Festgottesdienst, der Festumzug um 13 Uhr mit Abholung der "Zechmala" und der anschließende Plantanz. Abends wird das Duo "Ali & Querchl" für Unterhaltung sorgen.

Der Montag, 9. Oktober, startet mit den traditionellen Ständerla. Am Nachmittag findet nochmals Aholung der "Zechmala" mit dem Kindergarten statt. Abends kann wiederum das Tanzbein im Saale Schirmer geschwungen werden. Es spielt "M & M". Die Kirchweih endet um Mitternacht mit der traditionellen Kirbesred und der Kirchweihbeerdigung. Dabei werden lustige Anekdoten der Zechmädels und -burschen gebracht.



Erste urkundliche Erwähnung 1180

Windheim wird im Jahre 1180 zusammen mit den Ortschaften Kehlbach, Buchbach, Steinbach, Ebersdorf und Hirschfeld als Zugehörung zum Kloster Langheim erstmals urkundlich erwähnt. Der Ort hieß ursprünglich Winthagin. In der Ortschronik ist zu lesen, dass die Nikolauskirche im Jahre 1613 eingeweiht wurde. Prunkstück ist der barocke Hochaltar zu Ehren des Heiligen Nikolauses, dem Namenspatron der Pfarrei. Die Kirche wurde einige Male renoviert, bis sie ihre heutige Gestalt erhielt.

Derzeit gehört Windheim zum Pfarreienverbund Rennsteig und wird von Pfarrer Cyriac Chittukalam seelsorgerisch betreut.

Veronika Schadeck