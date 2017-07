St. Anna-Kirchweih in Hallstadt

von PR-REDAKTION

Seit Jahrhunderten zieht es Menschen in die meditative Atmosphäre der St. Anna-Kapelle. Am Sonntag um 17 Uhr leben die alten Mauern auf, Besucher können eintauchen in ihr besonderes Ambiente. Eine diesjährige Besonderheit ist laut Annakapellen-Vereinsvorsitzenden Helmut Gunreben die Neuformulierung der Anna-Andacht durch Alois Albrecht, ehemaliger Bamberger Generalvikar.

Für die passende musikalische Begleitung sorgt der ehemalige Bamberger Symphoniker Karlheinz Busch.

Nicht nur die reiche Ausstattung mit drei Altären und einer Kanzel ist für eine Kapelle außergewöhnlich. Bereits am 12. Oktober 1516 ist festgehalten, dass Heinz Küchenhart eine "Behausung bei Sankt Anna gelegen" erworben hat - St. Anna war also schon so bedeutend, dass das Lehngericht darauf Bezug genommen hat. Die jetzige Kapelle aus Sandstein entstand in den Jahren 1703 bis 1705, im Jahr 2015 wurde sie umfangreich saniert.



Zahlreiche Gottesdienste

Um 15.30 Uhr findet am Samstag ein Kleinkinder-Wortgottesdienst in St. Kilian statt, bei schönem Wetter wird er im Pfarrgarten veranstaltet. Dekan Christoph Uttenreuther hält um 17.15 Uhr eine Vorabendmesse in St. Kilian, um auf den Sonntag einzustimmen. Ab 9.30 Uhr findet der Festgottesdienst statt, im Anschluss zieht die Prozession vom Marktplatz über die Brücke auf die Bahnhofstraße zur St. Anna-Kapelle. Die Anna-Andacht des Seniorenclubs wird am Dienstag, 25. Juli, um 14 Uhr in der Kapelle stattfinden.



Buntes Angebot

Ab Freitag ist der Festbetrieb auf dem Sportplatzgelände des SV Hallstadt in vollem Gange: Es locken zahlreiche Kerwasbuden. Ob Autoskooter, Schiffschaukel oder Kinderkarussell, hier geht´s rund! Jung und Alt können an der Losbude ihr Glück versuchen und am Schießstand Geschick beweisen. Naschkatzen kommen dank Süßigkeitenbude nicht zu kurz. Das Rote Kreuz ist ebenfalls mit einer Verlosung vor Ort. Hier gibt´s also alles, was das Kerwasgänger-Herz begehrt, schwärmt Georg Fischer, Inhaber von "Karussell Fischer". Vergnügen ist am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 23 Uhr, Sonntag von 13 bis 22 Uhr sowie Montag von 14 bis 22 Uhr garantiert.



Genuss für Gehör und Gaumen

Freitag bis Montag erwarten die Besucher fränkische Kirchweihspezialitäten. Die Gastronomie hat wie üblich geöffnet, in den Abendstunden gibt"s Livemusik. Etwa im "Maastümpfl" täglich ab 19 Uhr: am Freitag mit "Dieter", am Samstag mit Robert Karl, am Sonntag mit Thomas Datscheg und am Montag mit Christian Schmidt. Im "Rhodos" lockt - mit Ausnahme von Sonntag - ebenfalls Livemusik. Laura Krug