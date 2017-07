Seefest mit Musik und Badewannen

von DIETMAR HOFMANN

Wer es gemütlich mag und eine malerische Umgebung schätzt, ist beim Seefest in Thurnau bestens aufgehoben. Zum 29. Mal lädt der TSV am Wochenende zu dieser Traditionsveranstaltung an den Ufern des idyllischen Schlossweihers im Herzen des Töpferorts ein.

Das Seefest beginnt am Samstag um 18 Uhr mit einem musikalischen Abend mit "Hoffi & Friends", die schon in den Vorjahren für beste Stimmung sorgten. An den verschiedenen Buden verwöhnt die große Sportlerfamilie die Gäste mit Spezialitäten vom Grill, Fisch- und Lachsbrötchen sowie erstmals auch veganen Brotaufstrichen. Dazu gibt es flüssige Köstlichkeiten der Kulmbacher Brauerei. Gegen 21 Uhr wird am Uferweg auch die Bar ihre Pforten öffnen.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst direkt am See startet um 10 Uhr der Festsonntag. Dem Gottesdienst unter freiem Himmel schließt sich ein Weißwurst-Frühschoppen mit Heinz Sack an. Gegen 14 Uhr kommen dann speziell die kleinen Gäste auf ihre Kosten. Während die Eltern an einem schattigen Fleckchen ein Stück der selbts gebackenen Kuchen und eine Tasse Kaffee genießen können, laden die Mitarbeiter des Spielmobils des Kreisjugendrings zu lustigen Spielen ein.

Eine Hüpfburg und ein Kletterfelsen runden die Aktionen auf dem Land ab.

Doch das Seefest wäre nicht vollständig, wenn nicht auch wieder die unsinkbaren Badewannen der Firma Schwender zu Wasser gelassen würden. In ihnen können die Jungen und Mädchen über den Schlossweiher paddeln, ein Mordsspaß, denn die Wannen tun nicht immer das, was der Matrose möchte. Mit dabei ist auch die Wasserwacht, die den Besuchern präsentieren will, wie eine Rettungsübung abläuft.

Mit Unterhaltungsmusik von Siggi Münch und weiteren Gaumenfreuden klingt das 29. Thurnauer Seefest dann am Abend aus. Der TSV Thurnau würde sich freuen, wieder viele Gäste begrüßen zu können. dh