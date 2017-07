Schützenfest Ludwigsstadt

Familiennachmittag





Vogelschießen-Express



Frank Ziener



Das Ludwigsstädter Vogelschießen lockt am kommenden Wochenende mit einem abwechslungsreichen Programm auf den Schützenplatz.Im Festzelt stehen die Wickendorfer Musikanten, die Original Reichenbacher sowie die Stadtkapellen aus Teuschnitz und Ludwigsstadt auf der Bühne. Zur "Nacht der Tracht" am Samstag spielt "Radspitz", zur Rocknacht am Montag die Band "Swagger".Den Festauftakt am Freitag verkündet ein Brillantfeuerwerk. Am Samstag gibt es eine Neuauflage der "Nacht der Tracht", diesmal mit "Radspitz". Fesche Trachten sind auch am Sonntag um 13.30 Uhr in Ludwigsstadt zu sehen. Der Festumzug durch die Stadt mit Fahnenabholung auf dem historischen Marktplatz ergibt ein prächtiges Bild.Im Mittelpunkt stehen Schützenkönig Florian Löffler und Jungschützenkönigin Carolin Grüdl. Auch der König des Jedermannschießens, Tobias Treuner, wird teilnehmen. Am Sonntagabend wird der neue Jedermannkönig im Festzelt ermittelt. Dazu spielt die Stadtkapelle Teuschnitz.Der Montag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen, begleitet von der Original Reichenbacher Blasmusik. Um 14.30 Uhr bewegt sich der farbenfrohe Kinderumzug durch die Stadt. Es schließt sich ein Familiennachmittag auf dem Festplatz an. Am Abend wird´s dann rockig mit "Swagger". Mit der Pokalverleihung und der Proklamation der neuen Schützenkönige am Dienstagabend endet das Fest. Musikalisch gestaltet die Stadtkapelle Ludwigsstadt diesen Abend.Für das kulinarische Angebot ist Michael Zinner verantwortlich. Der "Beck" vom "CityBistroCafe" in Förtschendorf bietet mit seinem Team im Bratwurstglöckle ein umfangreiches Speisenangebot.Am Freitag, Samstag und zum Frühschoppen sowie zur Rocknacht am Montag können die Besucher aus der fränkischen Rennsteigregion den Vogelschießen-Express nutzen. Beim Fahrpreis von drei Euro für Hin- und Rückfahrt fällt es leicht, das Auto zuhause zu lassen und sich die Maß Ludwigsstädter Schützenbier schmecken zu lassen. Alle Infos zum Fest und der Fahrplan für den Vogelschießen-Express unter www.ludwigsstädter-vogelschiessen.de