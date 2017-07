Schützenfest Lichtenfels

von PR-REDAKTION

Das Schützen- und Volksfest 2017 ist gespickt mit Highlights und Neuerungen. Im Folgenden ein Überblick über die tollen Tage vom 14. bis zum 23. Juli.

"Attraktive Fahrgeschäfte" kündigte Erster Schützenmeister Erwin Kalb bei der Vorstellung des Schützenfest- und Volksfests an. In diesem Punkt sprang ihm Dieter Brandmeier bei. Sichtlich vergnügt erzählte der Platzmeister der Schützen von den 45 zu erwartenden Schaustellergeschäften, deren absolute Highlights wohl im "Artistico" und dem "Devil Rock" bestehen. Ersteres ist eine Riesenschaukel mit annähernd 50 Metern Flughöhe, Letzteres bietet einmalige Überschlaggondeln. Beinahe die fünffache Erdanziehungskraft wirkt im "Artistico" auf Mitfahrer ein - ein immenses Vergnügen für Karussell-Fans.

Die "Bayernwippe" wird auch vor Ort sein, von Kalb als Institution bezeichnet, die einfach nach Lichtenfels gehöre und sich großer Beliebtheit erfreue. Zudem auch die perfekte Simulation einer U-Boot-Fahrt mit Fahrgeschäftcharakter sowie ein prominentes Kettenkarussell.



Kulinarische Vielfalt

Die Weichen für ein vielversprechendes Volksfest seien auch seitens der Bewirtung gestellt worden. Die Festwirte Daniel Ivascenko und Hauptimbissbetreiber Gerd-Heinrich Grebner versprachen kulinarische Vielfalt. Dazu gibt es auch Uhrzeiten. So wird an den Wochenenden ab 11 Uhr frisch zubereitetes Essen angeboten. Tischreservierungen und Getränkemarken werden vom Festwirt unter Tel. 09261/53332 entgegengenommen. Vom 10. Juli an ist das Festbüro im Schützenhaus von 10 bis 11 Uhr sowie von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Essensmarken dürfen direkt und nicht über die Kasse eingelöst werden. Bestellungen können unter Tel. 0171/8100781 oder beim Standaufbau erworben werden.



Bier etwas teurer

Erfreuliches von der Preisfront: Trotz gestiegener Einkaufspreise bleiben die Preise wie im Vorjahr. Aber gilt das auch für die Maß Bier? An dieser Stelle kam der Wermutstropfen zur Sprache. Die Maß wird 7,50 Euro kosten, ihr Preis ist um 30 Cent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. "Aufgrund gestiegener Kosten für Ausgaben im Sicherheitsbereich und anderen kostenintensiven Bereichen muss der Bierpreis angepasst werden", erklärte Kalb.

Über den Sicherheitsbereich sprach auch Alexander Rothenbücher, Leiter der Polizeiinspektion Lichtenfels. Das Sicherheitsaufkommen sei gestiegen, gleichwohl seien keine konkreten Gefahren bekannt. Dennoch werde die Polizei extra hierfür Personal abstellen und Präsenz zeigen. Auch erging in diesem Zusammenhang die Bitte an Besucher, "keine großen Taschen oder Rucksäcke" mitzubringen.

Neben der Polizei wird auch der Sicherheitsdienst Herok im Einsatz sein, u.a. bei Taschenkontrollen.

Farbenpracht und Tradition. Das werde mit dem Festumzug am 16. Juli geschehen. Aus 16 benachbarten Vereinen hätten sich 500 Schützen angekündigt, dazu werde der Umzug an diesem Sonntag von neun Kapellen begleitet.



Swing am Samstag

Soweit das Traditionelle, denn einen kleinen liebenswerten Bruch der Tradition von gängiger Volksfestmusik führen die Schützen in diesem Jahr zudem im Schilde: Swing am ersten Schützenfestsamstag.

Dafür sorgt das "Blue-Moon-Swingtett". Doch neben all den Festivitäten gibt es auch spirituelle und karitative Seiten am Schützenfest.

So klärte Kalb zu dem Tag der behinderten Kinder auf, bei dem 45 Kinder aus dem Heilpädagogischen Zentrum auf dem Festplatz erwartet werden. Und zum Prominentenschießen, bei dem Einlagen einem BRK-Vorhaben zugute kommen. Für spirituelle Impulse wird Pater Paul Schäfersküpper aus Augsburg sorgen. Der Schausteller-Seelsorger wird am zweiten Schützenfest-Sonntag beim Schützenhaus einen Gottesdienst gestalten.

Dies und noch viel mehr wird stattfinden, doch über allem stehen zwei Versprechen: Das von Erwin Kalb an die Nachbarn des Festgeländes, wonach die genehmigten Öffnungszeiten eingehalten würden.

Und das vom Chef der Brauerei Leikeim, der ein besonders köstliches Bier ankündigte, bereits eingebraut im April.

