Schlossplatzfest Coburg

Das Schlossplatzfest ist das Fest von Coburgern für Coburger. Regionale Künstler, Bands, Unterhaltung, große Shows und ein breites gastronomisches Angebot erwarten die Gäste unter dem Motto "Umsonst und draußen", und das nun schon seit 32 Jahren!Auf der Musikbühne spielt jeden Abend eine Spitzenband. Jeden Abend eine andere Musikrichtung, jeden Abend ein Höhepunkt für alle Musikfreunde. Damit wird ein musikalisches Feuerwerk angeboten, jeden Abend Party pur!Internationale Varieté-Künstler aus ganz Deutschland und der halben Welt geben auf der Showbühne ihre atemberaubenden Vorstellungen. Unterstützt werden diese Künstler von den Tanzschulen, Vereinen und Tanzgruppen unserer Region. Moderiert wird die Showbühne von Marcelini, der jeden Tag einen anderen Co-Moderator aus dem Bereich Comedy als Gast hat.Wichtig für die Atmosphäre auf dem Platz, die zum Verweilen einlädt, ist buntes Leben, das abseits der Bühnen stattfindet. Dies wird wie im letzten Jahr von Robotman Oliver Kessler und Monsieur Chocolat mit neuen Walk-Acts bunt und immer wieder spektakulär gestaltet. Stargast zur Eröffnung ist eine der bekanntesten Drag-Queens Deutschlands, Tatjana Taft, die in atemberaubenden Kostümen über den Platz flanieren wird. Neu ist eine besondere Fotobox- ein Spiegel namens "Sissi", vor dem sich die Besucher fotografieren lassen können und so ein Andenken an einen schönen Abend haben.Am Montag wird ab 20.15 Uhr die Showbühne zur größten Open-Air-Varietébühne Bayerns. Die Absolventenshow der Staatlichen Schule für Artistik Berlin zeigt in zwei mal 45 Minuten ein atemberaubendes Spektakel. Zwölf junge, talentierte Artisten zeigen ihre Show im Rahmen der aktuellen Tournee, die sie auch in den Wintergarten in Berlin, ins Friedrichsbau Varieté nach Stuttgart und in Roncalli's Apollo Varieté nach Düsseldorf führt."Gerade sind die letzten Samba-Klänge verhallt und schon steht die größte Gourmet-Party Nordbayerns vor der Tür. Mit unserem Schlossplatzfest kündigt sich wieder ein wahrer Genuss für alle Sinne an. Genießen Sie auf dem Fest für alle Generationen erstklassige Gaumenfreuden und lauschen Sie dabei den Spitzenbands, die jeden Abend für Abwechslung sorgen. Jazz, Swing, Rock, Pop und Soul - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Regionale Showtanzgruppen und internationale Varieté-Künstler werden uns mit ihren beeindruckenden Shows zum Staunen bringen - ein Genuss für Augen und Ohren", wirbt Oberbürgermeister Norbert Tessmer in seinem Grußwort zur Veranstaltung. "Zwischen Landestheater, Arkaden und Schloss Ehrenburg verwandelt sich der Schlossplatz in den Abendstunden in ein Lichterparadies, das mit seiner einzigartigen Atmosphäre zum Verweilen und Genießen einlädt", sagt Tessmer.Weitere Informationen gibt es auch unter www.schlossplatzfest-coburg.de