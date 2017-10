Schätze & Plätze in Coburg

Den Steinweg erkunden





Das Coburger Citymanagement veranstaltet unter dem Motto "Schätze und Plätze" am 8. Oktober von 13 bis 18 Uhr den zweiten verkaufsoffenen Sonntag dieses Jahres. Zusätzlich finden das Steinwegfest und der Coburger Autoherbst in der Innenstadt statt.Zum verkaufsoffenen Sonntag bieten viele Einzelhändler der Innenstadt ihren Kunden besondere Aktionen an, zum Beispiel in Form von Rabatten, Gewinn- und Suchspielen. Das Rahmenprogramm am Marktplatz besteht aus kulinarischen Spezialitäten, Informationsständen und einer Kindereisenbahn. Die Rotarier werben für ihre Aktionen unter dem Motto "Rotary Club Coburg aktiv" und Transition Coburg klärt über die Möglichkeiten der Müllvermeidung auf.Für das Steinwegfest zeigen sich die dortigen Händler und Gastronomen kreativ und laden mit ihren Partnern und verschiedenen Aktionen ein, den Steinweg zu erkunden. Das Schlickgebäude im Steinweg 29 öffnet seine Tore für Interessierte und informiert bei kleinen Snacks über die Sanierung des Steinwegs. Den Weg in den Steinweg weist an diesem Tag der Roboter Hugo am Spitaltor.Ergänzt werden die Angebote durch den Coburger Autoherbst, bei dem 15 Autohäuser aus der Region ihre Fahrzeuge am Marktplatz und in der Spitalgasse präsentieren. Auch die studentische Alternative "CAT-Racing" der Hochschule Coburg ist Teil des Autoherbsts und stellt zu ihrem zehnjährigen Jubiläum das aktuelle Formelfahrzeug am Marktplatz vor. Als Besonderheit gibt es in diesem Jahr eine Ausstellung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben am Albertsplatz. Dort bieten Experten Informationen über Elektromobilität, die neuesten Fahrzeugmodelle und kostenlose Testfahrten an.Zusätzlich läutet das Citymanagement die letzte Woche zur Abstimmung über das schönste Luther-Schaufenster ein. Noch bis zum 14. Oktober können Besucher mit der Teilnehmerkarte über das schönste Schaufenster abstimmen und die goldenen Playmobil-Lutherfiguren zählen. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 100 Euro. Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es im Internet unter www.coburg.de/lutherfenster Besucher der Veranstaltungen können kostenlos die Parkhäuser Albertsplatz, Zinkenwehr, Mauer, Post, den Parkplatz Anger sowie ab 12 Uhr das HUK-Parkhaus in der Kanalstraße nutzen. Weitere Informationen zur Veranstaltung unter gibt es im Internet unter www.coburg.de/einkaufen