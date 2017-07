Romantische Stunden in Himmelkron

von PR-REDAKTION

Der Förderkreis zur Erhaltung und Verschönerung der Kulturlandschaft im Bereich der Gemeinde Himmelkron e.V. lädt am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis 18 Uhr zur 10. Garten- und Kunstmesse in die Baille-Maille-Allee nach Himmelkron ein. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden kommen der Pflege der Allee zugute.





Über 140 Aussteller



Mehr als 140 Aussteller bieten in einem herrlichen Ambiente unter den fast 600 Linden ihre Produkte an.

Besondere Rosenzüchtungen, ausgewählte Pflanzen für Beete und Teichanlagen, Zitrusbäume, geschmackvolle Handarbeiten, Keramiken für Haus und Garten, Rost-, Glas- und Holzstelen der besonderen Art erfreuen die Gäste. Naturkosmetik und Wellnessprodukte, Leinenwaren für Bad und Küche, selbstgemachte Naturkost, Öle, Essige und Honigprodukte können ebenso erworben werden wie edler Schmuck aus verschiedenen Steinen, italienische Mode, Filzarbeiten sowie Trachtenmode für Kinder.

Workshops wie z.B. Filzen, Klöppeln, Malen, Töpfern und Basteln laden Erwachsene und Kinder zum Mitmachen ein.

Das Rahmenprogramm wird gestaltet von der "Untersteinacher Blasmusik". Das Markgrafenpaar und die Damen des Hofes laden zum Mailspiel, und den Märchenlesungen kann gelauscht werden. Auch Kinderschminken wird wieder angeboten.





Luftballonwettbewerb und "Oldie Night"



Da es sich heuer um ein "kleines Jubiläum" handelt, werden die Besucher zur Teilnahme an einem Luftballonwettbewerb eingeladen, bei dem es schöne Preise zu gewinnen gibt.

Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Köstliches für den Gaumen wie Pizzen, Flammkuchen, geräucherte Forellen, Wildspezialitäten, Bratwürste, kühle Getränke, aber auch selbstgebackene Kuchen und Kaffee verwöhnen die Besucher.

Die Parkplätze sind ausgezeichnet und gebührenfrei. Mit erhöhtem Verkehrsaufkommen um den Veranstaltungsort ist zu rechnen.

Bereits am heutigen Freitagfindet ab 19 Uhr eine "Oldie Night" statt. Die Besucher dürfen sich auf Musik und romantische Beleuchtung in der Baille-Maille-Allee freuen. Der Eintritt ist frei.