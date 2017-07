Riedseefest Bad Staffelstein

von PR-REDAKTION

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Sport-Angler-Club Staffelstein und Umgebung e.V. das beliebte Riedseefest in freier Natur. Eingeladen sind alle zum Mitfeiern am Riedsee. Die Besucher erwartet ein stimmungsvolles Festwochenende voller Musik und Genuss. Mitglieder des Vereins haben rings um den See ausreichend Sitzplätze aufgestellt; außerdem wurde neben der Riedseehütte ein Festzelt aufgebaut.



Feldgottesdienst

Eröffnet wird das Riedseefest am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Bieranstich und der Musikgruppe "Mainfieber light". Wesentlicher Bestandteil des Festes ist der Feldgottesdienst am See am Sonntag um 9 Uhr mit anschließendem Frühschoppen. Die Klampfengruppe der Kultur- und Freizeitfreunde sorgt für die Begleitung beim Gottesdienst und weiterhin für beste Unterhaltung bis zum Nachmittag. Ab 15 Uhr spielen die Musiker von "Wallstreet" aus Unterfranken. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Angeboten werden gebackene Forellen, Steaks und Bratwürste, Fisch- und Lachsbrötchen, am Sonntagmittag zusätzlich Schweinebraten. Zum Kaffee gibt es Torten und Kuchen. Ludwig Alin