Neubau Kindergarten Gundelsheim

von PR-REDAKTION

Farbenfroh und auf modernstem Standard präsentiert sich nun der Kindergarten St. Marien in der Karmelitenstraße 1 in Gundelsheim. In engem Zusammenwirken zwischen dem Gundelsheimer Architekturbüro Hofmann und der Gemeinde Gundelsheim mit Bürgermeister Jonas Merzbacher entstanden neben dem bisherigen Kindergarten drei neue Krippengruppen. Diese enthalten neben dem Gruppenraum jeweils einen Schlafraum. Froh und stolz über das gelungene Werk sind nun sowohl das Architekturbüro mit allen beteiligten Firmen, der Bürgermeister und nicht zuletzt das gesamt Kindergartenteam mit der Leiterin Josephine Weidmann sowie 20 pädagogischen Fachkräften. Alle freuen sich auf das große Familien- und Einweihungsfest am Freitag, 29. September. Denn nur, so sind sich alle Beteiligten einig, durch die reibungslose und konstruktive Zusammenarbeit in einem solchen Arbeitsumfeld konnte ein solches Projekt mit zahlreichen Idee und spannenden Realisierungen umgesetzt werden. Das Familienfest beginnt um 16 Uhr, alle Eltern, Kinder, Freunde des Kindergartens und natürlich alle anderen Beteiligten sind herzlich eingeladen.



48 Krippen- und 110 Kindergartenplätze

616 Quadratmeter ist das gesamte Kindergartengebäude jetzt groß, innerhalb eines guten Jahres wurden 1,8 Millionen Euro verbaut. Damit hat die Gemeinde Gundelsheim nun einen Vorzeigekindergarten, der für 48 Krippenplätze in den insgesamt vier Krippengruppen und für 110 Kindergartenplätze in vier Gruppen, darunter eine Vorschulgruppe, ausgelegt ist. Bei der Gestaltung wurde hoher Wert auf eine moderne und gleichzeitig kindgerechte Architektur gelegt. Ein dreifarbiges Farbkonzept (rot, gelb, grün) wurde entwickelt und sowohl im Inneren als auch um das Gebäude herum realisiert. Die Farbe "rot" war auf Grund des rot verkleideten Bestandsgebäudes naheliegend. Da man Richtung Südseite "ins Grüne" wandert, sollte dies auch mit dem Farbkonzept so weiter fortgeführt werden, deshalb wurde die Fassade an der Südseite teilweise mit grünen Eternit-Platten verkleidet. Ein besonderes Augenmerk galt den Schattenvorhängen an der Obst- und Südfassade, welche das Farbkonzept widerspiegeln und im Inneren im langgezogenen Garderobengang für ein interessantes Schattenspiel sorgen.



Bezug zur Natur

Im Inneren werden die drei Farben auch wieder jeweils pro Gruppenraum aufgenommen. So haben alle Spielebenen und die jeweilige Wand zum Gartenbereich die Gruppenfarbe erhalten. Damit die Kinder sich wohlfühlen und den Bezug zur Natur spüren, wurden viele Holzelemente aus Kiefernholz verbaut. Dazu gehören die Sitzbänke unter den Rundfenstern, die Innentüren oder eine beleuchtete Holzleiste im Garderobengang. Der ökologische Bereich lag Bürgermeister Jonas Merzbacher besonders am Herzen. Auf seine Intervention hin entschied man sich für eine Begrünung des Flachdaches.



Horst Lange