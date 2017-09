Markttag Weisendorf

von PR-REDAKTION

Der 27. Markttag in Weisendorf am 1. Oktober lockt wieder mit vielen Aktionen und Angeboten, so heißt es im Ortskern wieder: Flanieren, Probieren Plaudern und kaufen. Natürlich hoffen die mehr als 60 Anbieter auf einen schönen Herbsttag, damit der Tag zu einem Sonntagserlebnis für die ganze Familie wird. Denn der Ortskern bietet mit seinen Häuserzeilen die ideale Kulisse für ein "Schauen, Plaudern, Probieren und Kaufen" an. Dabei geht es eigentlich weniger um Kommerz, sondern eher um quirliges Leben mitten im Ortskern, wo man sich trifft, plaudert und genießt, Neuheiten bestaunt oder Altbewährtes für Haushalt oder für den Genuss ergattert. Außerdem kommen nach Weisendorf auch jedes Jahr "Stammanbieter", die noch keinen Markttag ausgelassen haben.



Eröffnung um 10.30 Uhr

Nach den Gottesdiensten werden Bürgermeister Heinrich Süß und der Evangelische Posaunenchor um 10.30 Uhr den Markt eröffnen. Das Besondere am Weisendorfer Markt ist, dass die Anbieter zum größten Teil aus Weisendorf selbst kommen und auch nahezu alle Vereine vertreten sind. So sind unter anderem auch die örtlichen Sportvereine wie ASV, TSG und TC 98 sowie der 0bst- und Gartenbauverein, der Heimatverein, die Kindergärten sowie der Bund Naturschutz vertreten. Auch die katholische und evangelische Jugend werden ihre Stände aufbauen und das Glücksrad dreht sich wieder zu Gunsten "Aktion Mensch" beim Marktstand von Getränke-Trebisch. Mit verschiedenen Themen präsentiert die Verkehrswacht Herzogenaurach ihre "Mitmach-Aktionen" und es gibt viele Informationen zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Altbürger, Neubürger und Besucher aus der Umgebung können nach Herzenslust zwischen "Äpfeln und Zwetschgenschnaps" auswählen und sich mit Nützlichem oder Geschenken eindecken und den Markt zu einem Sonntagserlebnis werden lassen. Was auch den Reiz beim Weisendorfer Markttag ausmacht: Es gibt immer wieder Sitzgelegenheiten, die zu einem Plausch einladen.



Früchte in jeder Form

Natürlich gibt es reichlich verlockende Angebote wie Imkererzeugnisse, ebenso wie herrliches Obst und Früchte, das auch als Endprodukt in Form von Likören, Hochprozentigem sowie Wein erstanden werden kann. Wem es nach Zwiebelkuchen, Spanferkel, Bratwürsten oder geräucherten Forellen nach was Süßem ist, wird schnell fündig werden. Nicht nur die Süßwarenstände, sondern auch die ständig frisch gebackenen Küchle, hausgemachte Kuchen sowie der Baumstriezel und die Crêpes werden an diesem Tag die Vorsätze zum Abnehmen vergessen lassen. Alle Aktiven freuen sich auf zahlreiche Gäste beim Markttag in Weisendorf.

Richard Sänger