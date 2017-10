Mantelsonntag Bad Brückenau

von PR-REDAKTION

Raus aus der Sommerkleidung und rein in die Strickstrümpfe und in den Wintermantel: In Bad Brückenau ist am Sonntag ein ganz besonderer Sonntag - es ist Mantelsonntag.

Die Stadt Bad Brückenau und die Bad Brückenauer Einzelhändler und Geschäftsleute laden zum traditionellen Mantelsonntag in die Bad Brückenauer Innenstadt ein.

Für viele ist der letzte verkaufsoffene Sonntag dieses Jahres die beste Gelegenheit, sich zum Beispiel mit Bekleidung von Kopf bis Fuß für die nahende kalte Jahreszeit zu versorgen. Die Geschäfte in der Innenstadt, die am Marktsonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet haben, laden zum Einkaufsbummel ein, was der Stadt natürlich zusätzliche Anziehungskraft verleiht. Ein Großteil der Angebote ist auf die Jahreszeit abgestimmt. Hier findet jeder das Passende! Die Besucher erwartet ein Tag voller Aktionen, Präsentationen und Abwechslung auf dem attraktiven Markt am kommenden Sonntag im malerischen



Waren von A bis Z

Städtchen. Markthändler und Aussteller bieten ihre Waren an. Das Angebot reicht von Süßwaren über Floristik, Geschenkartikel und Bekleidung bis hin zu Artikel des täglichen Bedarfes. Viele Geschäftsleute haben extra für diesen verkaufsoffenen Sonntag tolle Überraschungen für ihre Kunden vorbereitet und Sonderangebote aufgelegt. Ein Glas Tee hier, ein Glas Glühwein dort, die Kunden sollen sich in den Fachgeschäften wohl fühlen. Auch die Bad Brückenauer Gastronomie ist vorbereitet, freut sich auf die vielen Besucher des Mantelsonntages und bietet bestimmt für jeden etwas.



Vortrag

Und nach dem Einkaufsbummel hat die Tourismus Information einen interessanten Vortrag vorbereitet: "Anno 1928 - mit der städtischen Badefrau auf einer Zeitreise" - 17.30 Treffpunkt im "Alten Rathaus" . Es ist ein unterhaltsamer Spaziergang zu den Heilquellen mit der städtischen Badefrau "Frieda" alias Heike Gögelein, die darüber erzählt wie nach der Erdbohrung der Heilquellen sich der Kur-und Badebetrieb in der Stadt entwickelte und eine spannende Zeit begann. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person und ist mit Gastkarte frei.

Anja Vorndran/Georg Roth