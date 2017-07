Köhlermeilerfest Kleintettau

von PR-REDAKTION

Nach drei Jahren findet am kommenden Wochenende in Kleintettau an der Wanderhütte/Schildwiese ein Köhlermeilerfest statt. Es laden ein der Frankenwaldverein, die Forstbetriebe Rothenkirchen und der Verein Kleintettauer Vereine.

Die Verantwortlichen haben keine Mühen gescheut, ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Neben verschiedenen Attraktionen soll anhand von Tafeln an Überliefertes und die Geschichte des Rennsteigs erinnert werden. Über 400 Köhlermeiler wurden bereits am Rennsteig entdeckt. Diese dokumentieren, dass der Rennsteig stark von Betrieben geprägt war. So wurde in der Herrschaft Lauenstein ab der Mitte des 15. Jahrhunderts Holzkohle für eine Saigerhütte, acht Hammerwerke mit Schmiede, Blau- und Frischfeuer, Kupferhammer, Silberschmelze und Zementstahlfabrik benötigt. Brennholz als Energieträger nutzten zwei Glashütten, eine Porzellanfabrik und ein Blaufarbenwerk.



Viele Waldexkursionen

Der Frankenwald ist als "Wald des Jahres 2017" durch den Bund Deutscher Forstleute ausgezeichnet worden. Um den Wald geht es deshalb auch beim Köhlermeilerfest. Es stehen verschiedene Waldexkursionen auf dem Programm, darunter der naturkundliche Spaziergang mit Olaf Schmidt am Samstag von 14 bis 16 Uhr und die Erlebnisführung für Kinder auf dem Walderlebnispfad von 16 bis 18 Uhr durch Bernd Heinz. Siegfried Scheidig wird über Köhlerei und Bodendenkmäler im Frankenwald referieren. Über "Zukunft Wald - Anreicherung mit Mischbaumarten im Privatwald" spricht Martin Körlin am Sonntag von 16 bis 18 Uhr.

Das Köhlermeilerfest startet am Freitag mit einer Waldexkursion durch die Waldbesitzervereinigung Rennsteig. Um 18 Uhr findet die Bierprobe mit der Rennsteigkapelle statt. Der Samstag beginnt um 11 Uhr mit dem "Heinz-Familienlauf". Um 13 Uhr wird der Köhlermeiler mit dem Köhlerverein Mengersgereuth-Hämmern entfacht. Danach folgt die Einweihung des historischen Zollhäuschens. Vom 14 bis 18 Uhr stehen verschiedene Waldexkursionen auf dem Programm. Ein Höhepunkt des Festes wird um 18 Uhr die Wahl der Köhlerliesel sein. Gesucht werden junge Frauen ab 16 Jahren, die beim "Kohlen-Catwalk" eine gute Figur machen, bei Schätzfragen zum Köhlermeiler und zum Wald richtig liegen und spannende Aufgaben lösen. Die Köhlerliesel wird mit einem professionellen Fotoshooting sowie zwei Tageskarten für die Therme Bad Steben belohnt. Auch alle anderen Teilnehmerinnen erhalten ein Geschenk. Anmeldungen bei Ruth Haussner, Tel. 09269/77-306, ruth.hausner@heinz-glas.com.



Gottesdienst

Danach gibt es Live-Musik mit "Zwa und Ane". Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst auf der Schildwiese und der Enthüllung der Lutherrose. Am Nachmittag finden ebenfalls Waldexkursionen statt. Zudem gibt es an beiden Tagen Informationen über den Wald an den Aktionsständen.

Veronika Schadeck