Kirchweih Zeil am Main

von PR-REDAKTION

Zeil am Main freut sich auf die Kirchweih am Wochenende. Am Kirchweihsonntag, 1. Oktober, wird in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Michael um 10 Uhr das Hochamt zur Kirchweih und zum Erntedank als Familiengottesdienst gefeiert. Um 17 Uhr lädt der Arbeitskreis Katholische Kirchenmusik zu einem festlichen Orgelkonzert mit dem Zeiler Ralf Hofmann ein. Ebenfalls um 10 Uhr findet in der evangelischen Himmelfahrtskirche ein Familiengottesdienst zum Erntedank statt, der von der Kita Regenbogenhaus mitgestaltet wird. Gelegenheit zum Plauschen bietet der anschließende Kirchenkaffee.

Für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene ist auf dem Festplatz am Tuchanger ein Vergnügungspark aufgebaut, der mit den beliebten Kirchweihattraktionen wie Kinderkarussell, Autoscooter und vielem mehr Besucher lockt. Die köstlichen Düfte der typischen Kirchweihleckereien wie Popcorn, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln, die über das Festgelände wehen, ziehen nicht nur kleine Süßmäuler an.



Vier Märkte

Aber Zeil a. Main hat zur Kirchweih noch mehr zu bieten: der Kirchweihmarkt (auch Michaelimarkt genannt) findet statt. Markttreiben gibt es in Zeil vier Mal jährlich: im Frühjahr den Oculimarkt, im Sommer den Jakobimarkt, den Michaeli- oder Kirchweihmarkt im Herbst und schließlich den Weihnachtsmarkt zum Jahresabschluss.

Die Zeiler Märkte sind immer beliebte Treffpunkte für Alt und Jung aus der ganzen Region, denn hier kann man sich mit Haushaltswaren, Kleidung, Pflanzen, Blumenzwiebeln und vielem mehr für den täglichen Bedarf eindecken. Der Kirchweihmarkt ist bereits ab 8 Uhr geöffnet.

Märkte waren in früheren Zeiten für die Menschen ein Höhepunkt in ihrem eintönigen, von Arbeit bestimmten Leben. Damals konnte man sich nicht so einfach in sein Auto setzen und zum Einkaufen fahren, wie wir das heutzutage gewohnt sind. Markttage waren Festtage, denn hier gab es alles, was man zum Leben brauchte, zu kaufen. Die Menschen trafen sich nach der Kirchweihmesse am Marktplatz, um von vorbeiziehenden Händlern Waren zu erstehen und die neuesten Neuigkeiten zu erfahren.



Verkaufsoffen am Sonntag

Die Zeiler Märkte sind wohl auch deshalb noch heute ein Anziehungspunkt für Jedermann. Aber nicht nur das Markttreiben lockt die Besucher am Sonntag, 1. Oktober, nach Zeil. Von 13 bis 18 Uhr öffnen auch viele Zeiler Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Bummeln ohne Zeitdruck am Wochenende macht einfach Freude!

Im Rudolf-Winkler-Haus geht der Frauenflohmarkt "Klamotten, Kram und Klunker", der von den "Zeiler Jugendsündern" veranstaltet wird, in die siebte Runde! Von 10 bis 15 Uhr werden viele Dinge, die Frauen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, angeboten.

An der Kirchweih sollte man auch einen Blick in die Zeiler Stadtpfarrkirche werfen, die dem heiligen Michael geweiht ist. Sie steht an der höchsten Stelle des historischen Marktplatzes und ist eine der Sehenswürdigkeiten Zeils. Der älteste Teil der Kirche ist die frühere Sakristei und jetzige Taufkapelle, in der man Fresken aus dem 14. Jahrhundert bewundern kann. Der Zeiler Baumeister Melchior Kurtz erbaute das Kirchenschiff. Der Baubeginn war laut Grundstein im Jahr 1713. Ein besonderer Blickfang ist die prachtvolle Naturholzkanzel der Zeiler Stadtpfarrkirche. Sie ist aus Nussbaumholz geschnitzt und zeigt im unteren Bereich die vier Evangelisten. Auf dem Schalldeckel steht der heilige Michael mit Waage und Feuerschwert.



Geschichtliches

Wer sich ein wenig für Geschichte interessiert und Zeit mitbringt, ist in Zeil richtig. Hier stolpert man an jeder Ecke über die Geschichte der Stadt. So wurde in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz im November 2011 das Informations- und Dokumentationszentrum Zeiler Hexenturm eröffnet. Die Ausstellung im Stadtturm und dem Fronhaus befasst sich mit der Hexenverfolgung in Zeil und zeigt zahlreiche Dokumente zum Thema, unter anderem Auszüge aus den Tagebüchern des Bürgermeisters Johann Langhans und Protokolle über Folterung und Vernehmung der angeklagten Personen. Im Stadtturm selbst kann man bauliche Überreste eines Kerkers aus der Zeit der Hexenverfolgung besichtigen.

Kehrt man nach einem Besuch des Hexenturms wieder in das bunte Kirchweihtreiben zurück, freut man sich umso mehr, dass man nicht im Zeil des 17. Jahrhunderts lebt, sondern die Annehmlichkeiten der heutigen Zeit genießen kann. Und dazu gehören hier im Abt-Degen-Weintal natürlich die köstlichen Weine der Zeiler Winzer. Wer im Herbst zur Kirchweihzeit kommt, darf sich auf leckeren Federweißen aus eigenem Anbau freuen! Warum also nicht zum Abschluss eines interessanten Tages bei Brotzeit und dem neuen Federweißen in einer der Zeiler Gastwirtschaften einkehren und das Leben genießen?

Verena Bühl