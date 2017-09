Kirchweih Weppersdorf

von PR-REDAKTION

Am 27. September 1925 weihte Geistlicher Rat Anton Krümmer die neu erbaute Weppersdorfer Annakapelle ein. Seit dieser Zeit begeht das Dorf die Kirchweih immer am vierten Sonntag im September. 2015 war das zum 90. Mal der Fall, aber auch ohne großen Jahrtag verstehen es die Weppersdorfer zu feiern. Der Landgasthof Utz, Stammwirtschaft der Kerwasburschen, tischt Leckeres auf und die Frauen backen Tage vorher Küchli, Kuchen und Torten.

Eröffnet wird die Kerwa am Freitag um 19 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Karsten Fischkal im Gasthof Utz. Anschließend laden Alex und Stefan mit ihren "Quetschen" zum Wirtshaussingen ein.

Am Samstag um 13 Uhr holen die Burschen die Kerwasfichte mit Traktor und Gummiwagen aus dem Wald und gegen 16 Uhr wird sie am Ortseingang mit musikalischer Unterstützung der Adelsdorfer Musikanten aufgerichtet. Nach vollbrachter Arbeit ziehen alle ins Wirtshaus Utz. Abends spielt der Alex auf seinem Keyboard, im Wirtshaussaal herrscht gute Stimmung ohne Ende.



Festgottesdienst um 10 Uhr

Der große Festgottesdienst am Sonntagvormittag um 10 Uhr in der Anna Kapelle ist der kirchliche Höhepunkt des Festes. Ab 14.30 Uhr treffen sich alle Kerwasburschen und -madli vor dem Wirtshaus und dann werden sie das Fässla rausgraben - stets beim jüngst geborenen Ortsburschen. Zur Gaudi aller ist ein leeres Fass recht leicht zu finden, dafür ist das volle ganz gemein versteckt. Um 15 Uhr geht"s ans Zusammenspielen der Tanzpaare, wobei die Madli mit dem traditionell geschmückten Leiterwagen eingesammelt werden. Immer schön anzusehen ist es, wie die Mädels mit einem Küsschen und einem Gläschen Schnaps vor ihrer Haustüre abgeholt werden. Um 16 Uhr wird dann der Betzen auf dem Dorfplatz rausgetanzt, wozu die Adelsdorfer Musikanten schwungvoll aufspielen. Beim Tanz gilt die strenge Regel, dass immer ein Partner aus Weppersdorf sein muss. Außerdem müssen die jungen Leute noch ledig sein - auf so einer Kerwa kann sich ja noch einiges entwickeln!

Am Montagnachmittag spielen Burschen und Madli nach dem Mittagessen im Gasthaus Utz die Küchli zamm. So wird die Kerwaskasse aufgefüllt; ab und zu bekommen sie aber auch ein Küchla und Kaffee, so wie es früher der Brauch war.



Trauermarsch

Nach Einbruch der Dunkelheit wird dann die Kerwa eingegraben. Das Siegermädchen vom Betzentanz wird auf einem Strohballen in einem Säutrog zur Aischbrücke getragen. Der Strohballen wird angezündet; dabei betet die versammelte Mannschaft eine Litanei und es bricht entsetzliches Gejammere aus, weil nun ein ganzes langes Jahr gewartet werden muss, bis Bier und Schnaps wieder reichlich fließen. Wenn der Ballen gut brennt, wird er ins Wasser geworfen und alle können zuschauen, wie er lodernd die Aisch hinunter schwimmt. Im Trauermarsch zieht die Kerwasmannschaft zurück und lässt die Kerwa gemeinsam ausklingen.

Johanna Blum