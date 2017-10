Kirchweih Vestenbergsgreuth

von PR-REDAKTION

Immer am zweiten Sonntag im Oktober feiert Vestenbergsgreuth, Hauptort der Marktgemeinde am Rande des Steigerwalds, sein Kirchweihfest. Mit Musik, alten Bräuchen und Köstlichkeiten aus Küche und Keller - wie es sich eben für eine echt fränkische Kirchweih gehört. An fünf Tagen - von Donnerstag, 5. Oktober, bis Montag, 9. Oktober, - geht es dann rund im Dorf. Den Besuchern, die aus dem weiten Umkreis erwartet werden, soll wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten werden. Im beheizten Festzelt bei der Kirche, in der Pizzeria Calabria und im Landgasthof "Am Schwalbenberg" erwartet die Besucher eine reiche Auswahl an köstlichen Speisen.



Im Herzen von Franken

Die Marktgemeinde mit ihren 14 Ortsteilen und steigenden Einwohnerzahlen liegt nicht nur gefühlt im Herzen von Franken. Nahe beim Ortsteil Ochsenschenkel befindet sich auch der geografische Mittelpunkt Frankens, was leider noch wenig bekannt ist. Wirtschaftlich stark ist die rund 1600 Einwohner zählende Kommune vor allem dank des ortsansässigen, weltweit agierenden Teeunternehmens Martin Bauer.

Derzeit ist die Gemeinde dabei, das größte Projekt zu realisieren, das jemals in Vestenbergsgreuth angepackt wurde: Ein Zentrum aus Mehrgenerationenhaus und Multifunktionshalle, das auf dem Gelände der Schule mit Investitionskosten von rund vier Millionen und in Erwartung hoher Förderung verwirklicht werden soll. Damit will Vestenbergsgreuth dem demografischen Wandel entgegenwirken. Bereits in den letzten Jahren hatte die Marktgemeinde, in der aktuell gut 1600 Einwohner leben, einen moderaten Zuwachs zu verzeichnen. Bürgermeister Helmut Lottes und sein Ratsgremium wollen alles dafür tun, dass sich die Bürger - vom Kleinkind bis zum Senior - am Ort wohl und zuhause fühlen.

Die Kirchweih richtet der Junggesellenverein aus. Die Burschen sind mit ihren weißen Hemden und den traditionell roten Halstüchern leicht zu erkennen.



Beginn am Donnerstag

Im beheizten Festzelt nahe der Christuskirche beginnt die Kirchweih am Donnerstag um 18 Uhr mit einer deftigen Schlachtschüssel. Im Rahmen eines "Dämmerschoppens" werden um 19 Uhr Bürgermeister Helmut Lottes und Landrat Alexander Tritthart den offiziellen Bieranstich vornehmen. Danach sorgt das Trio "Saitengwerch" für die musikalische Unterhaltung.

Die Kleinen in der örtlichen Kita werden dem Freitag entgegenfiebern: Um 13 Uhr dürfen sie ihren eigenen Kerwabaum am Kindergarten aufstellen. Im Zelt gibt es ab 21 Uhr einen Rockabend mit der Gruppe "Innocent" und Barbetrieb.



Die "Rennertz Rebellen" heizen ein

Natürlich gehört zu einer richtigen Kirchweih ein Kerwabaum, den die Ortsburschen am Samstag gegen 14 Uhr am Marktplatz aufstellen werden. Ab 19.30 Uhr gibt es im Zelt Stimmungsmusik mit den "Rennertz Rebellen".

Der Kirchweihsonntag beginnt mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Christuskirche mit Pfarrerin Tabea Richter. Gespannt darf man auf den Kirchweihumzug um 13.30 Uhr sein. Die Jugend hat sich wohl schon viele Wochen zuvor darauf vorbereitet. Nicht nur beim Schmücken der Motivwagen, sondern auch mit Themen aus der Gemeinde, die bis dahin streng geheim gehalten werden. Sicher ist jedoch, dass das eine oder andere Ereignis des vergangenen Jahres aufs Korn genommen wird. Ab 16 Uhr spielt am Sonntag die Blaskapelle Wachenroth im Festzelt auf.



Es wird königlich

Der Kirchweihmontag gehört nach Vestenbergsgreuther Tradition den Schützen. Sie rufen an diesem Tag ihre Majestäten aus und alle warten gespannt, wer wohl in diesem Jahr die Königswürde ergattert. Bereits ab 11 Uhr füllt sich das Zelt, während "Marco and more" für Stimmung sorgen. Am Abend ist ab 18.30 Uhr Unterhaltungsmusik mit Mike Hempel angesagt. Zum Festausklang wird um 21 Uhr noch ein besonderes Ereignis geboten: In der Ortsmitte wird ein Strohballen angezündet und die Jugend hüpft allein oder zu mehreren übers Feuer.

Evi Seeger