Kirchweih Untersteinbach

Die Vorbereitungen für die Kirchweihfeierlichkeiten in Untersteinbach sind alle abgeschlossen und nun wird ab heute bis Sonntag, 24. September, traditionell mit Jung und Alt aus nah und fern gefeiert. Ein ganzes Jahr hat sich die Kirchweihjugend intensiv um die Erstellung des Programms gekümmert, das nun für große und kleine Besucher Stimmung und beste Unterhaltung garantiert. Los geht es am Freitag, 22. September, mit viel Musik. Da heizt eine super Rockband den Besuchern ordentlich in der Bauhofhalle ab 20 Uhr ein. Hier kann das Tanzbein geschwungen und Party gefeiert werden. Am Samstag stellen dann die zahlreichen aktiven Mitglieder der Kirchweihjugend um 15 Uhr den traditionellen Kirchweihbaum in der Ortsmitte auf - getreu dem Motto "gemeinsam mit vereinten Kräften".

Das Highlight der Untersteinbacher Kirchweih findet jedoch am Sonntag, 24. September, ab 14 Uhr statt. Dann bewegt sich der große Kirchweihumzug durch das ganze Dorf. Zahlreiche Vereine sind wieder mit lustigen Wagen beteiligt und sorgen für eine einmalige Stimmung im Dorf. Ab 17 Uhr spielt dann das Stimmungs-Duo "Tutti Frutti" für die Besucher und sorgt nochmals für beste Unterhaltung. Auf dem Dorfplatz stehen während der Kirchweih Fahrgeschäfte, damit auch die jungen Besucher Spaß haben. Und natürlich ist auch die örtliche Gastronomie bestens mit fränkischen Köstlichkeiten auf die Untersteinbacher Kirchweih eingestellt. Hier kommt nur das Beste auf den Tisch. Kommen Sie einfach vorbei und feiern Sie mit.

Die Pfarrkirche St. Vitus ist ein Neubau aus dem Jahre 1970 und wurde vor drei Jahren grundlegend renoviert. Von der früheren Kirche ist noch der romanisch-gotische Chorturm mit dreigeschossigem Achteckhelm erhalten. Die Kreuzigungsgruppe, im Rokoko-Stil um 1750 errichtet, stammt aus der früheren Kirche und ist jetzt in der Turmkapelle untergebracht. In den letzten Jahren wurde auch der Turm der Pfarrkirche renoviert und neu verputzt.