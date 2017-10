Kirchweih Untersiemau

von PR-REDAKTION

Heuer findet sie wieder auf dem Rathausplatz statt: Vom Donnerstag bis Montag, 5. bis 9. Oktober, heißt es "Auf zur zwölften Plankerwa der Neuzeit", wie es das Infoblatt ankündigt. Auftakt ist am Donnerstag in der Taverne bei Alexandros. Nach Merch mit Rindfleisch, Sauerbraten und Klößen ab 17 Uhr, beginnt um 19 Uhr das fröhliche Wirtshaussingen mit dem "Siemauer-Prinz-Eugen-Quintett" (SPEQ). Auch im Sportheim des TSV finden die Gäste von Freitag bis Montag diverse Kirchweihgerichte. Am Sonntag, ab 15 Uhr, findet ein Fußballspiel statt.



Fahrgeschäfte und Buden

Am Freitagnachmittag öffnen die Schausteller auf dem Festplatz ihre Fahrgeschäfte und Buden. Die neuesten Kerwa-Nachrichten läutet Ralf Wagner aus. Ab 20 Uhr findet die Zeltdisco statt. Kult-DJ Cally heizt mit Black Music, House und Party-Mucke richtig ein und es gibt Pizza frisch aus dem Ofen.

Am Samstag ist ab 11 Uhr Familientag und Festbetrieb. Um 13.30 Uhr wird der Kirchweihbaum durch die Planjugend aufgestellt. Um 14 Uhr beginnt ein ganz besonderer Spaß für Jung und Alt: Die Siemauer Olympischen-Spiele der Kirchweih. Anmelden kann man sich bei Andrea Schiele-Eberlein, Telefon 09565/7656. Im Festzelt ist von 14 bis 17 Uhr Kinderschminken. Und ab 15.30 Uhr präsentiert "Erwin mit seiner Elly" die Familien-Bauchredner-Show.

Am Sonntag geht es um 8 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz (eventuell auch Winzer-Gelände) mit einem Flohmarkt los. Der Zeltgottesdienst mit SPEQ und anschließendem Frühschoppen beginnt um 10 Uhr. Um 11 Uhr öffnet der Kirchweihmarkt. Zum Mittagessen gibt es im Festzelt ab 11 Uhr Kürbissuppe und Sauerbraten mit Klößen.



Großer Kirchweihumzug

Der große Kirchweihumzug beginnt um 13 Uhr und bewegt sich durch folgende Straßen und Gassen: Parkplatz Debus - Thüringer Straße - Haus Sonnenschein - Metzgerei Köhler - Pfarrgasse - Taverne zu Alexandros - Mühlgasse - TSV Gelände - Festplatz. Dazwischen werden ab und zu Pausen eingelegt. Hierbei fordert die Planjugend die Passanten zum Tänzchen auf und stellt die neue Kirchweihfahne vor, die nach der Predigt versteigert wird. Die musikalische Begleitung steuert SPEQ bei.



"Der Frankensteirer" spielt

Günthers Musikexpress "Der Frankensteirer" spielt ab 13.30 Uhr im Festzelt. Von 14 bis 17 Uhr ist wieder Kinderschminken. Um 14.30 Uhr lassen Claudia und Sissi bei der Kirchweih-Predigt die Sau raus und ihre nicht gerade zurückhaltenden Mundwerke spazieren gehen. Dabei schrecken sie nicht vor dem Klatsch und Tratsch des vergangenen Jahres im Ort zurück und haben damit die Lacher auf ihrer Seite.

Am Montag ist der Tag der Kleintierzüchter, die wie in jedem Jahr die Kirchweihtage beenden. Um 14 Uhr beginnt der Festbetrieb und der traditionelle Hahnenschlag findet statt.

Übrigens: Am Freitag, Samstag und Sonntag zieht das SPEQ von Haus zu Haus und erfreut mit Kirchweih-Ständchen.

Norbert Karbach