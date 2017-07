Kirchweih Trossenfurt-Tretzendorf

von PR-REDAKTION

Die Kuratie Trossenfurt, die Trossenfurt, Tretzendorf und Hummelmarter umfasst, rüstet sich für die Kirchweih. Dem Heiligen Jakobus ist die Kirche geweiht und dessen Gedenktag ist der 25. Juli. Den Kirchweihgottesdienst zelebriert am Sonntag, 23. Juli, 10.30 Uhr, Pfarrvikar Michael Weck.

Die Kirchweih beginnt offiziell am Samstagnachmittag, wenn die Kirchweihjugend den prächtigen Kirchweihbaum unterhalb der Kirche am neu gestalteten Dorfplatz errichtet. Die Jugendfeuerwehr hat noch einen "Kerwas-Warm-Up" vorgeschaltet, der am Freitag am Feuerwehrhaus stattfindet, und bei dem neben einem Pizzaofen die Cocktailbar eine zentrale Rolle spielt. Zudem gibt es einen Looping-Loui-Wettbewerb, bei dem tolle Preise winken. Bei passendem Wetter wird auch ein Pool aufgebaut. Den Samstagabend gestaltet dann der SC Trossenfurt-Tretzendorf mit einer Mallorca-Party, die ab 19 Uhr am Sportheim startet.



Baum mit Motivtafeln

Der Kirchweih-Baum in Trossenfurt ist der einzige in Oberaurach, der Motivtafeln trägt. Hier finden sich die früher und teils noch heute typischen Berufe der drei Orte: Landwirt, Steinhauer, Schmied, Maler- und Verputzer, Maurer, Schreiner und Gärtner sind hier bei der Arbeit festgehalten. Die Tafeln sind ein Hinweis auf die breit aufgestellte Handwerksstruktur in den Ortschaften. Gerade Trossenfurt und Tretzendorf verfügen über eine hervorragende Infrastruktur mit Läden, Ärzten, Apotheke, Bank, Gastwirtschaften und der eigenen Brauerei. Dazu kommen zahlreiche Vereine, die das sportliche und kulturelle Programm über das gesamte Jahr gewährleisten. Einige davon kommen bei der Kerwa zur Geltung: Trachtenkapelle und Kirchweihjugend beim Aufstellen des Baumes, der Chor beim Gottesdienst. Die Feuerwehr ist gefordert, während der Baumaufstellung für die Verkehrsabsicherung zu sorgen.



Gastronomie lädt ein

Natürlich gehört zum Kirchweihbaum ein kleines Fest, bei dem für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt ist. Die Gastronomie in Trossenfurt und Tretzendorf tischt zur Kirchweih reichlich auf. Sabine Weinbeer