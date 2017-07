Kirchweih Stockheim

von PR-REDAKTION

Die Stockheimer blicken anlässlich ihrer Kirchweih auf eine interessante historische Entwicklung zurück. Im Jahre 1715 erfolgte die Weihe der St. Wolfgangskapelle, 1915 wurde Stockheim zur Kuratie ernannt und 1935 konnte der kirchliche Erweiterungsbau zur Kapelle feierlich konsekriert werden. Der Festgottesdienst am Sonntag, 23. Juli, beginnt um 8.45 Uhr. Zuvor findet die Kirchenparade durch die örtlichen Vereine mit der Bergmannskapelle Stockheim statt. Auch der anschließende Frühschoppen im Garten des Gasthauses "Alte Zeche" wird von der Bergmannskapelle umrahmt.

Das Gotteshaus in seiner jetzigen Größe wurde zwischen 1933 und 1935 unter großen Opfern der Bevölkerung in politisch sehr schwierigen Zeiten erbaut. Der Erweiterungsbau entstand nach den Plänen von Prof. Fritz Fuchsenberger, der das Gotteshaus im rechten Winkel an die Südseite der alten Kapelle anfügte. Selbst die Steine der ehemaligen Kohlenwäsche auf der Zeche St. Katharina - 90 000 an der Zahl - fanden bei dem Vorhaben Verwendung. Das Reinigen der Steine besorgten vor allem die Frauen. Die arbeitslosen Männer leisteten zahlreiche Arbeitseinsätze zur Ehre Gottes. Bei einer 75-prozentigen Arbeitslosigkeit muss die Realisierung des Kirchenbaues unter der Rubrik "bemerkenswert" abgehandelt werden.



Großartiger Tag für die Stockheimer

Umso mehr war die Einweihung am 16. Mai 1935 durch Erzbischof Dr. Jakobus Ritter von Hauck ein großartiger Tag für die Stockheimer. Der Erzbischof sprach seinen besonderen Dank Kuratus Johannes Heckel aus, der im baulichen Finale die Hauptlast trug. Die seinerzeitige Pontifikalmesse wurde vom katholischen Kirchenchor unter der Stabführung von Fritz Weißerth sowie durch den Schülerchor mit Hauptlehrer Max Fischer umrahmt.

Gedacht war schon nach der Gründung der Kuratie an die Erweiterung der Kapelle, denn seit 1877 verdoppelte sich die Bevölkerung von 500 auf über 1000 Bürger. Der Grund: Die Glasindustrie sorgte für einen beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Super-Inflation von 1923 machte allerdings alle Pläne zunichte. Unter Kuratus Johannes Neder wurde 1928 eine Sakristei an die Kapelle angebaut, um dadurch ein wenig mehr Platz für die Gläubigen zu bekommen. Kuratus Robert Grieb, der nach dem frühen Tod von Kuratus Karl Limpert im März 1933 die Leitung der Stockheimer Kuratie übernommen hatte, brachte neuen Schwung in den angepeilten Kirchenbau. Gerd Fleischmann