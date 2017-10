Kirchweih Reuth

von PR-REDAKTION

Der Forchheimer Stadtteil Reuth feiert an diesem Wochenende vom 6. bis 9. Oktober sein Kirchweihfest.

Vor genau 278 Jahren wurde die St. Johannes der Täufer-Kirche geweiht. Dies wird seither am ersten Oktoberwochenende gefeiert. Ausrichter ist der eigens dafür gegründete "Traditionsverein Reuther Kuckuck". Sie haben am Festplatz wieder ein großes Zelt aufgestellt. Am Freitag starten die Feierlichkeiten ab 16 Uhr mit der Schlachtschüssel. Um 19 Uhr sticht dann CSU-Stadtrat Thomas Schuster offiziell das erste Fass Bier an, die ersten 30 Liter sind Freibier. Es wird auch die Forchheimer Bierkönigin Carina II. erwartet. Der Abend wird ab 18 Uhr von den "Aischtaler Knutschbären" musikalisch umrahmt.



Die Weingartsreuther Musikanten unterhalten

Am Kirchweihsamstag steht das Kirchweihbaum-Aufstellen durch die Kerwasburschen ab 14.30 Uhr im Mittelpunkt. Dazu spielen die Weingartsreuther Musikanten und bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Auf der Bühne spielt abends ab 19 Uhr die vom Annafest bekannte Band "Edelherb". Neben den bekannten Kirchweihgerichten bietet die Küche am Samstagabend erstmals den "Reuther Kuckucksburger" an.

Kirchlich wird das Weihejubiläum am Sonntag um 9 Uhr mit einem Zelt-Gottesdienst gefeiert. Er wird vom Reuther Ortspfarrer Pater Richard Brütting zelebriert. Danach gibt es einen zünftigen Weißwurstfrühschoppen mit der Feuerwehrkapelle Forchheim, die auch den Gottesdienst zuvor musikalisch begleitet. Zum Mittagstisch ab 11.30 Uhr gibt es fränkische Köstlichkeiten mit Schäuferla, Wildschwein und Rouladen. Nach dem Mittagstisch beginnt der Kaffee und Kuchenverkauf.



Einsammeln der Kerwasmadla

Währenddessen sind bereits die Kerwasburschen unterwegs, um die Kerwasmadla einzusammeln. Um 14.30 Uhr wird dann mit dem Spielmannszug Jahn Forchheim der Betz ausgetanzt. Danach übernehmen ab 15 Uhr die Pinzberger Haderlumpen die Stimmung im Festzelt. Während des Abends wird - passend zur Jahreszeit - unter anderem auch Flammkuchen mit Federweißen angeboten.

Der letzte Tag des verlängerten Kirchweih-Wochenendes beginnt schon um 10 Uhr mit dem Weißwurstfrühschoppen. Ab 11 Uhr sind dann die Kerwasburschen zum traditionellen "Krapfen zumspiel'n" in Reuth unterwegs. Dabei erfreuen sie die Schulkinder, Senioren und viele andere Reutehr mit ihrer guten Stimmung. Neu in diesem Jahr ist, dass es am Montag ab 16 Uhr auf dem Holzkohlegrill gegrillte Heringe und Makrelen gibt. Dazu spielt ab 18 Uhr Alleinunterhalter Markus Brand den Kerwaausklang. Während des Abends findet die legendäre Kultversteigerung von verschiedenen Gegenständen statt. Bei der Reuther Kirchweih ist an allen Tagen freier Eintritt im Festzelt.

Matthias Erlwein