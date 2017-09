Kirchweih Reundorf

von PR-REDAKTION

Die Kirchweih beginnt am Freitag mit dem traditionellen Aufstellen des Kirchweihbaumes.

Treffpunkt ist am Sportlerheim für alle Mitglieder des SV Reundorf und natürlich auch für alle Kirchweihgäste. Dort wird dann der festlich geschmückte Kirchweihbaum mit Muskelkraft aufgestellt. Am Festplatz gegenüber dem Sportlerheim des SV Reundorf darf danach ausgiebig gefeiert werden. Für Unterhaltung sorgt ein Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Schießbude und Spickerwagen. Für große und kleine Naschkatzen gibt es gebrannte Mandeln, Eis und weitere Leckereien.



Fränkische Köstlichkeiten

Die Reundorfer Gastwirte sorgen mit ihrer gut bürgerlichen fränkischen Küche für das leibliche Wohl der Besucher. Hier kann nach Herzenslust geschlemmt werden.

Den Kirchweihfestgottesdienst feiert Pfarrer Wolfgang Schmidt am Sonntag, 8. Oktober, um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Otto.

Am Sonntagnachmittag steht dann der Sport im Mittelpunkt des Geschehens, denn um 13 Uhr spielt der SV Reundorf 2 gegen den SC Unteroberndorf 2 und ab 15 Uhr kickt der SV Reundorf gegen den SV Pettstadt 2. Beide Spiele sind für alle Fußballfans sicherlich ein Highlight des Kirchweih-Wochenendes in Reundorf.

Andrea Spörlein