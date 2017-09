Kirchweih Prächting

von PR-REDAKTION

Wenige Kilometer südöstlich von Ebensfeld liegt das schmucke Dorf Prächting. Alljährlich am ersten Wochenende im Oktober feiert der Ort seine Kerwa. Die Hankirche, eines der schönsten Gotteshäuser im Gemeindegebiet von Ebensfeld, liegt in unmittelbarer Nähe zum Ort in landschaftlich reizvoller Lage. Die Eucharistiefeier zur Kirchweih findet am Sonntag, 1. Oktober, 10 Uhr, statt. Am Nachmittag um 14 Uhr ist ein Friedhofsgang vorgesehen. Am Montag, 2. Oktober, etwa ab 13 Uhr, bringen die Musiker der Kelbachtaler Blasmusik den Einwohnern von Prächting ihr traditionelles Kirchweihständchen, verkaufen Lose und laden zum Hahnenschlag ein. Dieser findet um 15 Uhr beim Landgasthof Hummel statt. Dabei müssen die Kandidaten einen Tonkrug in Scherben schlagen. Wer Gewinner darf sich über eine Trophäe freuen.



Mehrere Vorgänger

Es muss wohl mehrere Vorgängerbauten der heutigen Pfarrkirche "Maria Immaculata", auch Hankirche oder Hainkirche genannt, gegeben haben. Die erste christliche Kapelle an dieser Stelle entstand als die Brüder Gerhard und Ippin ihr Gut "Bratingum" dem Kloster Fulda übergaben. Darüber gibt eine Tafel neben der Kirchentüre Auskunft. Ein urkundlich überlieferter Beleg für eines dieser Gotteshäuser, einer "Kapelle zu dem Heyne", findet sich im 14. Jahrhundert in einem Schiedsspruch des Bischofs zu Bamberg vom Juni 1338 zwischen dem Pfarrer von Ebensfeld und dem Spitalmeister von St. Katharina zu Bamberg wegen der Einkünfte aus einer "Hub und Mul" (Hof und Mühle) zu Prächting. Dabei wurde dem Pfarrer unter anderem ein jährlicher Wachzins von 72 Bamberger Pfennigen "zu dem Lichte zur Capellen zu dem Heyn" zugesprochen. So jedenfalls ist es im Kirchenführer nachzulesen. Dort wird auch die Namensgebung erklärt. "Han" soll von Hain, einem von Bäumen umstandenen Ort herrühren.



Ein Wunder

Später im 16. Jahrhundert wird von einer regen Wallfahrt berichtet, die offenbar mit einem kleinen Wunder zusammenhängt. Bei einem Um- oder Neubau der Kapelle soll das Gnadenbild, welches nach Ebensfeld gebracht wurde, dreimal auf wundersame Weise zurückgekehrt sein. Seit dem Jahr 1617 stand bereits eine Kirche, die aus einem Langhaus mit Chor bestand, in das der Turm integriert war. Neben dem Hochaltar besaß das Gotteshaus zwei Seitenaltäre und einen vom Vorgängerbau übernommenen vierten Altar. Auch der Dreißigjährige Krieg forderte viele Todesopfer unter der einheimischen Bevölkerung, die zum Teil grausam gefoltert wurden. Ein Kreuzträger aus Sandstein erinnert an das Martyrium der Männer. Ein Übriges tat eine Hungersnot, die weitere Opfer forderte.



Turm drohte einzustürzen

Als im 18. Jahrhundert die Kirche erneut baufällig wurde, entschloss man sich unter Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn zum Neubau des Langhauses. 1713 begannen die Arbeiten, die dafür benötigten Quader kamen aus den umliegenden Steinbrüchen. Im August 1714 war der Bau des Langhauses fertig. Am Fest des Heiligen Otto fand die feierliche Weihe durch den damaligen Weihbischof Werner Schnaz statt. 50 Jahre später war dann der Turm so baufällig, dass dafür ein Ersatz geschaffen werden musste. Man entschloss sich Chor und Turm getrennt auszuführen und die Sakristei im ersten Turmgeschoss unterzubringen. Wenige Jahrzehnte nach Fertigstellung drohte der neue Chor einzustürzen, da ein Teil des Turms auf einen Rest des Vorgängerbaus gesetzt wurde. Der alte Chorbogen hielt dem Druck nicht mehr stand, musste abgebrochen und verstärkt aufgemauert werden. Im 20. Jahrhundert erfuhr die Hankirche dann mehrere Restaurierungen, die unter anderem auch die Freilegung eines Originalgemäldes im Langhaus beinhaltete. Seitdem ist wieder barocker Glanz in die Hankirche zurückgekehrt. Sehenswert ist auf jeden Fall auch ihre reiche und wertvolle Innenausstattung.

Wie der Ans- und der Staffelberg, so diente auch die westlich von Prächting gelegene Anhöhe, auf der sich heute die Hankirche befindet, den Menschen in vorchristlicher Zeit als Kultstätte. Am Wochenende wird in Prächting Kirchweih gefeiert. Dann werden wieder zahlreiche Besucher und Ausflügler in den Ort kommen. Die heimische Gastronomie wird wieder eine Reihe leckerer Speisen und Getränke bereithalten, um diesen Anlass würdig zu begehen.

