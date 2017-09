Kirchweih Pfaffendorf

Zur Kirchweih in Pfaffendorf spielt sich viel in den beiden Wirtschaften "Zur Sonne" und "Jägerstüberl" sowie im Sportheim des TSV Pfaffendorf ab. Beginn ist am Freitag ab 18.30 Uhr im Sportheim mit dem Abendessen. Am Samstag wird den Gästen vom TSV Burgpreppach viel Fußball geboten. Um 14 Uhr spielt die U 13 der Jugendfördergemeinschaft Weisachtal (JFG) II gegen den TSV Grub II. Um 16 Uhr steigt dann die Begegnung eines Gaudi-Spiels, an dem eine Auswahl von Pfaffendorf gegen Junkersdorf antreten wird. Am Kirchweihsonntag wird ab 11 Uhr das Sportheim zum Mittagessen öffnen. Um 14 Uhr treffen die Reservemannschaften von der SG Pfaffendorf/Gemeinfeld auf den SV Friesenhausen. Um 16 Uhr wird das Fußballpunktespiel der ersten Mannschaften angepfiffen.

In der Allee wird wieder ein kleiner Vergnügungspark warten und am Kirchweihsamstag spielt die Blasmusik im Ort an verschiedenen Stellen Kirchweih-Ständchen. Pfaffendorf ist gerüstet, um seinen Gästen einen gemütlichen Aufenthalt zu bieten. Cama