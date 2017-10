Kirchweih Oberlangheim

von PR-REDAKTION

Vom 17. bis 24. Oktober feiert Öberlookumm mit ihren Gästen ihr Kirchweihfest. Die beiden im ganzen Lichtenfelser Landkreis bekannten Gastwirtschaften bieten an diesen Kirchweihtagen eine reichhaltige Speisekarte an. Sie verwöhnen ihre Gäste mit typisch fränkischen Kirchweihspezialitäten. Darüber hinaus bieten beide Gasthäuser Live-Musik. Am Freitag und Samstag unterhält im Oberlangheimer Dorfgasthof "Zum Löwen" jeweils ab 19 Uhr "Peter aus der Pfalz" und am Kirchweihmontag ab 19 Uhr spielt Gerd Backert mit seiner "MiniBigband" auf. In der Gastwirtschaft "Juraschenke" hat sich für den Kirchweihmontag ab 18 Uhr das Trio "R.O.Z." angekündigt. Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen des Fußballs. Um 15 Uhr startet im "Abt-Candidus-Stadion" das Kirchweih-Derby zwischen dem Bayern Fanclub Oberlangheim und dem Bayern Fanclub Leuchsental aus Roth. Für Speis und Trank ist dabei natürlich bestens gesorgt.



Gottesdienst am Sonntag

Der Kirchweihgottesdienst am Sonntag beginnt um 9 Uhr und wird vom Bad Staffelsteiner Stadtpfarrer Georg Birkel zelebriert.

Bekanntlich gehört die katholische Filialgemeinde zur Pfarrgemeinde Uetzing und somit zum Pfarreienverbund Banzer Stift - Bad Staffelstein - Lautergrund. Oberlangheim hat eine lange Geschichte. Der Ort bestand schon vor der Gründung des Zisterzienser-Klosters Langheim im Jahr 1132. Erste urkundliche Erwähnung des Ortes war im Jahr 1249 als Oberenlankheim. 1820 bestand das Dorf aus 28 Wohnhäusern, in diesen Anwesen drängten sich 181 Menschen. Bis 1938 stieg die Einwohnerzahl auf 240. Vor allem durch den Zustrom der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen stieg die Einwohnerzahl um 1950 auf 267. Die Gemeinde Oberlangheim, an deren Spitze Johann Weiß (1948 bis 1960) und später Johann Bechmann stand, verlor ihre Selbstständigkeit in der Gemeindegebietsreform. Am 1. Januar 1978 schloss sich das Dorf mit seinen 258 Einwohnern der Stadt Lichtenfels an.



Kerwa-Ständerla vor dem Dorfbrunnen

Das alljährige Kerwa-Ständerla findet am Sonntag um 13.30 Uhr vor dem Dorfbrunnen statt. Es spielen die Leuchsentaler Musikanten zum Standkonzert auf.

Dem 1906 gegründeten Kapellenbauverein gelang es bereits 1907 die Errichtung eines Gotteshauses zu finanzieren. Am 24. Oktober 1909 wurde die Kapelle von dem aus Staffelstein stammenden Bamberger Domkapitular Dr. Friedrich Karl Hümmer benediziert. Das dem heiligen Erzengel Michael geweihte Gotteshaus enthält den ehemaligen Hochaltar der Sepulturkapelle des Klosters Langheim. Das von gewundenen Säulen eingerahmte Altarbild zeigt den Engelsturz, den Kampf des heiligen Michael gegen den abtrünningen Engel.

gkle