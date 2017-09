Kirchweih Lonnerstadt

von PR-REDAKTION

"Fünf nach zehn sind die ersten schon rüber gekommen, weil der Saal überfüllt war", berichtet Theo Link, der frühere Bürgermeister von Lonnerstadt, vom letztjährigen Kerwasmontag. Und dieses Jahr wird es bestimmt auch wieder voll, denn der Montag, 2. Oktober, ist ein Brückentag. Es wird auf jeden Fall groß gefeiert, ist sich Link sicher. Und das meiste spielt sich um das Gasthaus seiner Frau ab. Der Frühschoppen ist schon seit den 50er Jahren Tradition. "Ab 11 Uhr kommt immer schon Stimmung auf, so dass die Leute auf dem Tisch stehen und tanzen", erinnert sich Link an so manchen Kerwas-Frühschoppen. Und nicht vergessen: Am Nachmittag, 15 Uhr, beginnt das traditionelle Göger-Rausschlagen.



Frisch geschlachtet

Seit jeher liegt der Kerwasschwerpunkt beim Gasthaus zur Sonne. Dort geht es schon am Mittwoch, 27. September, los - mit dem Schlachten. Ab 17 Uhr gibt es dann Kesselfleisch, Ripple und Knöchla. Wer Blut- und Leberwürste möchte, muss sich allerdings bis Donnerstagvormittag gedulden. Am Abend wird dann klar, dass die Kerwa vor der Tür steht. Die Ortsbuschen unter ihrem Kapo Johannes Schatz graben ab 21 Uhr die Kerwa aus. Sie ziehen mit Fackeln los, um die Stelle ausfindig zu machen, an der die Burschen vom Vorjahr sie vergraben haben. Die Flasche Schnaps, die letztes Jahr auf dem Gelände der Stammwirtschaft "Zur Sonne" in die Erde versenkt wurde, muss wieder aus der Tiefe geborgen werden. Das kann manchmal dauern - denn wer weiß nach einem Jahr noch sicher, wo das Versteck genau gewesen ist.

Doch egal, wie lang die Nacht wird, spätestens am Freitagabend muss man wieder fit sein. Wenn am Abend die Band "Reline" im Sonnensaal einheizt.



Unvergessliche Tage

Bis Montag ist dann in dem rund 2000 Einwohner zählenden Ort ein Programm angesagt, das keine Wünsche offen lässt. Kerwasburschen, Gastronomie und Gemeinde, alle legen sich mächtig ins Zeug, damit Einwohner und Gäste ein paar unvergessliche Tage in dem schönen Ort verbringen können. Es gibt sogar einen eigenen Kirchweihausschuss im Gemeinderat, der den kommunalen Beitrag organisiert.

Der Samstag gestaltet sich ganz traditionell. So gegen halb vier wird der Kerwasbaum aufgestellt, begleitet von den Klängen der Höchstadter Stadtkapelle. Musik für Jung und Alt hat sich auch DJ Crunch vorgenommen, der ab 19.30 Uhr im Sonnensaal auflegt.

"Der Kirchweihsonntag beginnt mit dem Festgottesdienst", betont Theo Link. Daran schließt sich nahtlos der Kirchweihmarkt an, den der Heimatverein organisiert. Altes Handwerk, Künstlerisches und Volksmusik stehen dabei im Mittelpunkt. Wie es auch früher war. Denn Lonnerstadt hat bis heute das Marktrecht, welches besagt, dass zu bestimmten Zeiten Fieranten ihre Waren feilbieten durften und Handwerker ihre Dienstleistungen. Gut fürs Geschäft war damals der Kirchweihmarkt, strömten doch da die Leute von weit her in den zentralen Ort. Auch wenn die Motive für den Besuch heute vielleicht etwas anders gelagert sind, der Marktbesuch lohnt sich immer. Doch danach sollte man keinesfalls gleich heimfahren. Denn um 21 Uhr tanzen die Burschen und Madli den Betz'n aus. Im Saal der Gastwirtschaft, wie das in Lonnerstadt Brauch ist. Dazu spielt der Weisendorfer Sound Express.

Pauline Lindner