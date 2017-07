Kirchweih in Sassanfahrt

von PR-REDAKTION

Der zweitgrößte Gemeindeteil des Marktes Hirschaid mit rund 2170 Einwohnern feiert an diesem Wochenende sein Kirchweihfest. Schon von weitem grüßt St. Mauritius, deren Weihe sich dieser Tage zum 88. Mal jährt.

Am 9. April 1928 fand der erste Spatenstich statt und kurze Zeit später wurde der Grundstein gelegt. Geweiht wurde die Kirche am 21. Juli 1929 von Erzbischof Jacobus von Hauck. Der bedeutendste Besitzer des Rittergutes, Reichsgraf Julius Heinrich von Soden (1784 - 1831), vergrößerte den Ort um 1790 durch seine Siedlungspolitik um etwa 90 Häuser. 1794 gründete er für Sassanfahrt und Köttmannsdorf eine eigene Schule. Die Grundschule von Sassanfahrt trägt heute seinen Namen. Das Schloss des Reichsgrafen wurde 2002 vom Markt Hirschaid erworben und wird heute als Kultur- und Bildungszentrum genutzt. Dank EU-Fördermittel entstand in dreijähriger Sanierungszeit ein Haus, das eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen bietet oder auch Heiratswilligen für Trauungen zur Verfügung steht.



Beginn 18 Uhr

Das Kirchweihprogramm beginnt am Freitag um 18 Uhr. Der Stammtisch "Einigkeit" grillt Fischspezialitäten bei der Bierstube Wagner, bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es Grillspezialitäten. Zum offiziellen Festbeginn am Samstag um 14 Uhr ziehen Vereinsabordnungen und Marktgemeinderäte zu den Klängen der Sassanfahrter Blaskapelle von der Schule zum Festplatz in der Ortsmitte, wo durch die Feuerwehr der stattliche Baum aufgestellt wird. Der Schützenclub "Hubertus 70" wird den Start des Kirchweihbaumzuges durch Böllerschüsse ankündigen.

Sobald der Baum steht, sticht Bürgermeister Klaus Homann das erste Bierfass an. Mit Tanzeinlagen des MC Sassanfahrt und des TSV Hirschaid geht der Festbetrieb dann weiter, die Vergnügungsstände in der Heimstraße laden zum Verweilen ein.



Vorabendgottesdienst

Um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche der Vorabendgottesdienst statt, umrahmt vom Frauen-Gospelchor "The Newcomers". Danach laden zum Festbetrieb die Feuerwehr in das zur Festhalle umgestaltete Feuerwehrhaus sowie die örtlichen Gaststätten ein. Der Sonntag beginnt um 9.40 Uhr mit der Aufstellung der Fahnenabordnungen und Marktgemeinderäte am SeniVita Seniorenheim St. Mauritius mit anschließendem Zug zur Pfarrkirche.

Der Festgottesdienst um 10 Uhr wird vom Gesangverein "Deutsche Einigkeit" Sassanfahrt-Köttmannsdorf umrahmt. Ab 14 Uhr findet ein Familiennachmittag bei und mit der Feuerwehr statt.



Freundschaftsspiele

Abgerundet wird das Festprogramm am Sonntag mit den Fußball-Freundschaftsspielen SG Erlach 1/ASV Sassanfahrt 2 gegen DJK Teutonia Gaustadt 2 um 14 Uhr und ASV Sassanfahrt 1 gegen SV Merkendorf um 16 Uhr.

Zum Ausklang am Montag laden die Gastwirtschaften nochmals ein. Von Samstag bis Montag steht der Vergnügungspark in der Ortsmitte (Heimstraße) mit Autoskooter, Kinderkarussell, Sky Jumper, Spicker- und Schießbude sowie Süßwaren bereit. Norbert Rittmaier