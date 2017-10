Kirchweih in Presseck

von PR-REDAKTION

Kirchweihgottesdienst, Kulinarik, runde Kuchen und Brauchtumspflege - die diesjährige Pressecker Kirchweih am kommenden Wochenende bietet alles was, eine ländliche Kirchweih ausmacht.

Am Samstag ab 10 Uhr formieren sich am Sportheim die Ortsburschen und Ortsmädchen mit geschmückten Wagen und musikalischer Begleitung zum traditionellen Kerwaumzug. Bis in den späten Nachmittag hallt durch die Straßen von Presseck der laute Ruf: "Wer hat Kerwa, mir ham Kerwa". Nach einem Schluck aus der Kerwamaß oder dem gemeinsamen Genuss eines Klopfers bitten die "Rumzieher" um eine kleine Spende. Treffpunkt nach dem Rumspielen für alle, die mit den Kerwaburschen und Kerwamädchen noch abfeiern wollen, ist um 17 Uhr der Pressecker Hof.

Der Sonntag wird traditionell mit dem Kirchweih-Gottesdienst um 9.30 in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche eröffnet. Danach bieten die örtlichen Gasthäuser Kirchweih-Kulinarik pur, und das Kaffee Groß im Lautengrundweg lädt nach einem Herbstspaziergang zu Kirchweihkuchen und Kaffee ein. Um 15 Uhr empfängt die SG Enchenreuth/Presseck den FC Höllental zum Spitzenspiel der Kreisklasse Hof/West auf der Alfred-Bodenschatz-Sportstätte. Danach ist das Sportheim bis zum Abwinken geöffnet, Bratwürste, Steaks Kaffee und Kuchen sowie Fassbier stehen auf der Karte. Fans und Spieler hoffen natürlich einen "Kerwasieg" feiern zu können.

Und für alle Senioren gibt es dann am Mittwoch noch einen Nachschlag: Die Katholische Kuratie freut sich über viele Besucher zur Seniorenkirchweih, die um 14 Uhr im Paulusheim beginnt. Gerhard Leinfelder