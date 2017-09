Kirchweih in Marktleugast

von KLAUS-PETER WULF

Die St. Bartholomäus-Pfarrkirche in der Oberlandgemeinde Marktleugast steht am kommenden Wochenende im Vordergrund der Kerwa, die traditionell mit Familientreffen gefeiert wird. Um 9.15 Uhr ist am Sonntagmorgen zwar zu einem Gottesdienst am Kirchweihfest eingeladen, doch findet dieser - wie schon in den letzten Monaten - wegen der noch laufenden Innenrenovierung der Kirche im Martinsheim statt. Der offizielle Kirchweihfest-Gottesdienst ist aufgrund der Kirchenrenovierung erst am Sonntag, 22. Oktober, und wird vom Basilika-Chor Marienweiher musikalisch gestaltet.

Die Gaststätte "Zur Quelle" in Marktleugast lädt am Freitag ab 18 Uhr zum Genießen einer Schlachtschüssel sowie Pfefferhaxen ein. Ebenso darf im Sportheim des SV Mannsflur mit Krenfleisch und Schlachtschlüssel geschlemmt werden.

Nicht fehlen darf das Kerwa-Rumspielen. Die Feuerwehrjugend ist in Mannsflur am Samstagvormittag schon ab 10 Uhr unterwegs. Und in Marktleugast sind die Fußballer vom 1.FC Marktleugast on Tour, bei denen die Bläser des Musikvereins auf dem geschmückten Kerwa-Gefährt aufspielen und es auch dem letzten Mitbürger noch vermelden: "Mir ham Kerwa!"

Die Feuerwehr Marktleugast lädt am Samstag, 23. September ab 18 Uhr zur Kerwa im Knarrhaus ein. Zum Essen gibt es Krenfleisch, verschiedene Haxen und Schnitzel, auch für Getränke ist bestens gesorgt. Und Garant für zünftige "Musi" ist der Frankenwald-Toni. Der Verkauf der Speisen erfolgt auch über die Straße.

Auch in Mannsflur ist (ab 17 Uhr) im Heim des Bayerischen Roten Kreuz zu Gänsbrust, Haxen, Wildschweinbraten und Krenfleich eingeladen. Auch hier erfolgt der Verkauf über die Straße.

Und am Sonntag lädt die Feuerwehr Mannsflur ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen in den Schulungsraum des Gerätehauses ein. kpw