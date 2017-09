Kirchweih in Kasendorf

von PR-REDAKTION

Immer am vierten Wochenende im September wird in Kasendorf traditionell das Kirchweihfest zu Ehren der evangelischen Kilianskirche gefeiert. Dazu laden der Markt Kasendorf, die örtliche Gastronomie und die Feuerwehr die Bevölkerung von nah und fern wieder herzlich ein. Sie alle werden mit einem abwechslungsreichen Programm und kulinarischen Köstlichkeiten alles dafür tun, die Gäste zu unterhalten und zu verwöhnen. Und weil der vierte Sonntag im September in diesem Jahr gleichzeitig der letzte Sonntag des Monats ist, wird heuer auch wieder zeitgleich in Azendorf Kirchweih gefeiert.

Von Donnerstag, 21., bis zum kommenden Montag, 25. September, tischen die Kasendorfer Gasthäuser - Café/Biergarten Vogel,"Goldener Anker" und Gasthof Friedrich - natürlich wieder viele leckere Kirchweihspezialitäten auf. In Azendorf können sich die Gäste in Hammond's Wirtshaus mit traditionellen Kerwaspeisen verwöhnen lassen.



Karussell und Zuckerwatte

Ein Vergnügungspark, der auf dem Platz vor dem Rathaus aufgebaut wird, sorgt zusätzlich von Samstag bis Montag für Kurzweil. Der Schausteller Michael Korn aus Bayreuth, der auch das Bayreuther und Kulmbacher Volksfest organisiert, wartet dabei mit zahlreichen Fahrgeschäften auf. Für die Kinder ist dabei einiges geboten. Für sie gibt es unter anderem ein Karussell und einen Stand mit Spielsachen.

Außerdem können Jung und Alt ihre Treffsicherheit an einer Spickerbude und einer Schießbude unter Beweis stellen. Und was wäre eine Kerwa ohne gebrannte Mandeln, Zuckerwatte oder Makronen?



Feuerwehr bewirtet

Die Bewirtung auf dem Rathausplatz übernimmt wie jedes Jahr die Freiwillige Feuerwehr Kasendorf. Die Gäste können sich fränkische Bratwürste, Steaks, Pizza und verschiedene Getränke schmecken lassen.

Am Sonntag (15. Sonntag nach Trinitas) findet um 19.30 Uhr in der Kilianskirche ein Abendgottesdienst zur Kirchweih mit Einführung der Präparanden statt.

In den Kasendorfer Gaststätten kann man es sich an allen Kirchweihtagen richtig gut gehen lassen. Jede Menge fränkische Spezialitäten hat das Café Vogel zur Kerwa zu bieten. Am Donnerstag (ab 11 Uhr) und am Freitag (ab 17 Uhr) stehen Schlachtschüssel, Krenfleisch, Rehragout, Haxen, Schnitzel und Schwarzfleisch auf der Speisekarte. Am Samstag (ab 17 Uhr) und am Sonntag (ab 11 Uhr) locken fränkische Kerwaspezialitäten. Am Montag darf man sich ab 11 Uhr auf verschiedene Schnitzel freuen.

Im Gasthof Friedrich gibt es zum Kerwauftakt am Donnerstag Kopf- und Krenfleisch. Am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag wird eine reichhaltige Speisen- und Getränkekarte geboten, und am Montag findet zum Abschluss das traditionelle (seit 1960) Schaschlikessen statt.

Und auch im Gasthof "Goldener Anker" wird von Donnerstag bis Montag das Kirchweihfest gefeiert. An allen Tagen bietet Familie Pohl eine reichhaltige Speisenkarte mit Kirchweihschmankerln. Und immer sonntags lockt ein fränkischer Mittagstisch.

In Hammond's Wirtshaus können sich die Gäste zur Azendorfer Kirchweih gleich auf zweierlei Art verwöhnen lassen: Klassisch-Fränkisch oder Homestyle Amerikanisch. Zum Kirchweih-Auftakt gibt es die Klassiker Krenfleisch und Schlachtschüssel. Am Freitagabend hat man die schwierige Wahl zwischen Jägerschnitzel, Haxen, Rehragout und Krenfleisch oder Rindersteak, Spareribs und Pulled Pork. Und als Nachtisch locken Apple Pie "homestyle" mit Vanilla Ice-Cream und Birnenstrudel mit Herbstgrütze. Am Sonntagmittag werden unter anderem Gansbrust, Reh- und Wildschweinbraten serviert, und am Montag gibt es Schnitzelvariationen "und was sonst noch da ist".

Zu Recht sehr stolz sein kann die Kirchengemeinde Kasendorf auf ihre Kilianskirche, die zuletzt 2006 generalsaniert wurde. Die erste urkundliche Erwähnung der Kasendorfer Pfarrei findet sich im Jahre 1391 in einem Schiedsspruch zwischen dem Burggrafen von Nürnberg und dem Bischof von Bamberg.

Anlässlich eines Tausches, der jedoch nie zustande kam, sollte ersterer für das Kirchlehen der Pfarrei Hof "unter anadrem die pfarre zu Kaszendorf" und jene von Trumsdorf geben. An die Zugehörigkeit zu den Hohenzollern erinnern heute noch die Gewölbesteine im Chor der Kirche, welche den schwarzweiß geteilten Hohenzollernschild zeigen sowie ein in den Turm eingehauenes Hohenzollernwappen. Ursprünglich wohl Tochterkirche von Melkendorf (diese ist vermutlich eine "Urpfarrei"), wird sie nach ihrer um 1328 erfolgten Abtrennung selbst Mutterkirche von Peesten (1398 im Landbuch der Herrschaft Plassenberg erwähnt).