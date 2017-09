Kirchweih in Cortendorf

von PR-REDAKTION

Am ersten Wochenende im Oktober ist in Cortendorf immer Kirchweih. Im Coburger Stadtteil dreht sich daher ab diesem Donnerstag, 28. September, wieder alles rund um die Geselligkeit. Los geht es am Donnerstag mit dem beliebten Kirchweihstammtisch, der ab 19.30 Uhr im Mohritz, Cortendorfer Straße 55, stattfindet. Der Bürgerverein Cortendorf plant einen geselligen Abend mit einem gemütlichen Beisammensein.



Die Musikanten sind wieder unterwegs

Am Samstag, 30. September, sind dann wieder die Beiersdorfer Musikanten in ganz Cortendorf unterwegs, um die Menschen im Stadtteil so richtig in Kirchweih-Stimmung zu bringen. Die Musiker ziehen den ganzen Tag, bis zum späten Nachmittag, durch die Straßen und sorgen mit ihrer Musik für die passende Stimmung und gute Laune.

Natürlich dürfen auch die traditionellen Kirchweih-Spezialitäten nicht fehlen: Merch, Sauerbraten, Schäuferle, Klöß und vieles mehr gibt es vom Donnerstag, 28. September, bis Sonntag, 1. Oktober, im Mohritz. Eine Reservierung unter der Telefonnummer 09561/7998634 wird empfohlen.

Den Abschluss der Cortendorfer Kirchweih bildet der traditionelle Gottesdienst am Sonntag, 1. Oktober. Dieser findet im Gemeindehaus statt.