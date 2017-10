Kirchweih Heiligenstadt

von PR-REDAKTION

"Die Heiligenstadter Herbstkirchweih ist ein beliebtes Treffen im Leinleitertal", sagt Bürgermeister Helmut Krämer. In diesem Jahr beginnt das Ereignis am 4. Oktober und endet am 9. Oktober. Im Mittelpunkt des Ortes und des Festes steht die Sankt-Veit-Michael-Kirche, die im Jahr 1168 erstmals erwähnt wurde und zwei Schutzpatronen geweiht ist. Deshalb werden auch zwei Kirchweihen in Heiligenstadt gefeiert und somit gibt es am Sonntag einen Festgottesdienst in den Kirchen mit anschließendem Frühschoppen in den Gastwirtschaften. Ab 13 Uhr beginnt ein Jahrmarkt mit Schaustellerbetrieb auf dem Marktplatz.



Spaß und Spannung

Seit diesem Jahr sorgt Schausteller Willi Buch aus Eggolsheim für Spaß und Spannung für junge und jung gebliebene Gäste. Von Mittwoch bis Freitag findet bereits Kirchweihbetrieb in allen Gastwirtschaften statt. Die Gäste können sich unter anderem auf Schlachtschüssel freuen. Am Freitag treffen sich die Mitglieder der Feuerwehr, um den Kranz für den Kerwabaum zu binden. Sie fahren dann am Samstag gegen 9 Uhr in den Wald. "Wir laden den Baum mit Muskelkraft auf", erzählt der Vorstandsvorsitzende der Feuerwehr, Martin Hofmann. Gegen 12 Uhr wir der Baum in der Raiffeisenstraße geschmückt und um 14 Uhr unter der Leitung von Zimmermeister Rainer Richter am Marktplatz aufgestellt. Während die Männer der Feuerwehr ihre Muskeln spielen lassen, beginnen die Damen der Feuerwehr am Samstag um fünf Uhr in der Früh mit dem Zubereiten des Teigs für die Küchla, die dann frisch gebacken und am Samstagnachmittag am Marktplatz verkauft werden. "Das Fest ist ein Highlight für die Feuerwehr und macht richtig Spaß", erzählt Hofmann.



Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Nach dem Aufstellen des Baumes ist es auch Tradition, dass Helmut Krämer den Feuerwehrleuten einen Schnaps spendiert. "Vorher gibt es keinen Alkohol, erst nach getaner Arbeit", erklärt Krämer und schwärmt von der super Stimmung, die dann im Gasthof Aichinger herrscht, wenn die Feuerwehrleute nach dem Baumaufstellen dort weiterfeiern. Andere Gäste dagegen lassen die Seele baumeln und genießen leckere Spezialitäten im Garten vom Heiligenstädter Hof direkt an der Leinleiter. Der Montag beginnt mit Frühschoppen in den Gastwirtschaften. "Da wird beim Aichinger traditionell gekartelt", berichtet Bürgermeister Krämer.

Die Männer kommen in Tracht und spielen bis abends Karten. Und manch eine Karte landet dann zerrissen unter dem Tisch - wenn die Stimmung steigt und das Blatt in der Hand nicht dem Wunsch des Spielers entspricht. Für die Familien bieten die Schausteller am Montagnachmittag ermäßigte Fahrpreise. Bei der Herbst-Kirchweih geht es ums Feiern und es geht um Tradition sowie Lebensfreude. Zudem ist für jede Altersgruppe etwas geboten. Ein beliebtes Treffen im Leinleitertal halt.

Carmen Schwind