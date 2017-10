Kirchweih Hausen

von PR-REDAKTION

Der Kirchweih-Verein "Deutsche Brüder" hat schon seit Wochen die Kerwaslieder einstudiert. An diesem Wochenende ist es nun endlich soweit: Hausen feiert sein Kirchweihfest. Die Ortsdurchfahrtstraße wird für den Verkehr gesperrt sein, dort stehen über das verlängerte Wochenende die Buden der Schausteller. Die Kirchweih in Hausen ist nicht nur ein weltliches, sondern auch ein kirchliches Fest. Auf den Besuch des sonntäglichen Kirchweihgottesdienstes in der St. Wolfgang-Kirche legen viele Familien noch immer großen Wert.



Bewegte Historie

Hausen hat schließlich eine bewegte Kirchenhistorie hinter sich. Auf Eigeninitiative der Nürnberger Patrizierfamilie Haller von Hallstein wurde 1468 eine Kapelle zu Ehren St. Wolfgang erbaut. Umfangreiche Erneuerungsarbeiten begannen dann Ende des 17. Jahrhunderts. Von 1726 bis 1729 gestaltete man das Kirchlein zeitgemäß im Stil der Barockzeit um. 1865 erhielt der Kirchturm das heute prägende Ortsbild mit dem achtseitigen Zeltdach anstelle eines kurzen Walmdaches. Aber schon im 19. Jahrhundert war die Kirche der immer höheren Zahl der Gläubigen in Hausen nicht mehr gewachsen. Nach den Kriegswirren der beiden Weltkriege machte man sich in den 60er Jahren an die Errichtung einer neuen Pfarrkirche. Im April 1968 weihte der damalige Erzbischof Dr. Josef Schneider die neue St. Wolfgangskirche in Hausen ein.



Rockabend am Freitag

Am Freitagabend, 6. Oktober, startet das Kirchweih-Treiben mit einem Rockabend im "Schwarzen Amboß". Das traditionelle Baumaufstellen bei der Kronenwirtschaft ist am Samstag ab 14 Uhr. Erstmals findet zuvor ein Kinder-Kirchweihbaum-Aufstellen unter der Leitung der "Alten Deutschen Brüder" statt. Ganz in der Tradition der "Großen" werden sie gemeinsam mit einem Traktor und Hänger in den Wald fahren, mithilfe der Erwachsenen einen Kirchweihbaum fällen, herrichten, schmücken, und dann bei der Kronenwirtschaft aufstellen.



Eierringtanz am Dorfplatz

Ein besonderer Höhepunkt ist immer der Eierringtanz am Kirchweihmontag ab 16.30 Uhr am Dorfplatz. Die hübschesten Hausener Mädels schlüpfen dabei in die alten Hausener Trachten. Gemeinsam mit den festlich gekleideten Burschen findet dann direkt in der Ortsmitte der Eierringtanz statt. Zum Kirchweihfest sind die ortsansässigen Gastwirtschaften bestens mit fränkischen Spezialitäten gerüstet. Matthias Erlwein