Schon am heutigen Donnerstag, 28. September, beginnt in Großheirath wieder die traditionelle Kirchweih. Gefeiert wird diesmal im Schützenhaus. Dort laden die Landjugend Itzgrund und der Schützenverein Itzgrund ab 20 Uhr zum Bieranstich mit Musik aus der Dose ein.



Party am Samstagabend

Höhepunkt der Kirchweih Großheirath ist die Party am Samstag, 30. September, mit dem Duo Gitty & Rainer und Barbetrieb. Los geht es schon ab 19 Uhr mit Bratwurst und Pizza. Ab 20 Uhr sorgen dann Gitty & Rainer mit Musik für jedes Alter für die passende Kirchweih-Stimmung. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Ein geselliger Nachmittag erwartet die Besucher dann am Sonntag. Nach dem Mittagessen um 11.30 Uhr (mit Vorbestellung) folgt der gemütliche Kirchweihausklang mit Bratwurst, Pizza, Steak und Kirchweihkrapfen.

Kirchweihspezialitäten im Landhotel Steiner Im Landgasthof Steiner wird die Kirchweih sogar noch um einen Tag verlängert und die Gäste können die beliebten Kirchweihschmankerl bis einschließlich Montag, 2. Oktober, genießen. Rindfleisch mit Meerrettich, Haxen und diverse Braten mit Coburger Klößen sowie Steakvariationen gibt es am Donnerstag, Freitag und Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag und Montag ab 11 Uhr. Um Tischreservierung unter der Telefonnummer 09565/7940 wird gebeten.

