Kirchweih Eggolsheim

Im Markt Eggolsheim wird an diesem Wochenende das letzte große Kirchweihfest in diesem Jahr in der Region gefeiert. Im großen Festzelt am Schwedengraben spielen bekannte Bands, denn die Mitglieder des Jugendtreffs "Faulenzer" und die Dorfjugend haben wieder ein attraktives Musikprogramm zusammengestellt. Zum Auftakt tritt am Freitagabend "Audiocrime" auf und am Samstagabend werden die "Chicolores" für Stimmung sorgen. Der Sonntag beginnt mit einem zünftigen Frühschoppen, für die musikalische Unterhaltung sorgt hier "Holzphobie". Ab 17 Uhr spielen dann die "Leutenbacher Musikanten" auf und am Montag ab 18 Uhr darf man sich auf die bekannte Cover-Band "Blechhulza" freuen.



Bräuche bewahren

Die Dorfjugend hat aber nicht nur das Feiern im Sinn, es werden auch die alten Kerwa-Bräuche bewahrt. Die jungen Burschen holen am Samstag um 13 Uhr einen prächtigen Baum aus dem Wald, schmücken ihn mit bunten Bändern und stellen ihn nach einer Rundfahrt durch den Ort zu den Klängen des Musikvereins Eggolsheim um 15 Uhr am Kriegerdenkmal auf. Am Sonntag ist der "Betzentanz" angesagt. Um 14 Uhr holen die Burschen ihre Tanzpartnerinnen von zuhause ab und im Festzelt werden die Tanzpaare dann gegen 15 Uhr das Tanzbein schwingen. Montagabend ab 19.30 folgt dann die "ältere" Generation. Sie führen ihren "Betzentanz" ebenfalls im Festzelt auf.



Straßensperrung

Die gesamte Kirchweih über ist in Eggolsheim die Hartmannstraße für den Verkehr gesperrt. Im Umkreis des alten Rathauses haben die beliebten Kerwa-Buden ihren Platz, um Süßigkeiten, Kinderspielsachen und viele andere Kinderträume anzubieten. Zahlreiche Fahrgeschäfte locken ebenfalls - vom Autoscooter und Schiffschaukel bis hin zu Schießbuden und einem Kettenkarussell ist viel geboten.

In Eggolsheim ist es Tradition, dass der Bürgermeister die Kinder und Jugendlichen am Montag ab 15 Uhr zur kostenlosen "Kütschlers-Fahrt" bei den zahlreichen Fahrgeschäften einlädt. Diese bieten zudem am Dienstag zum Ausklang der Eggolsheimer Kerwa einen Familien-Nachmittag an und locken mit verbilligten Preisen.

Das Hochfest der Pfarrgemeinde St. Martin Eggolsheim wird von der Kirchengemeinde im Rahmen eines feierlichen Kirchweih-Gottesdienstes mit Pfarrer Daniel Schuster am Sonntag um 9.30 Uhr in der St. Martin-Pfarrkirche abgehalten. Die Kirchweihvesper ist um 17 Uhr.

Mathias Erlwein