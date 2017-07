Kirchweih Ebelsbach

von PR-REDAKTION

Wegen seiner Kirchweih ist Ebelsbach am Wochenende in Feierlaune. Erster Spatenstich der katholischen Pfarrkirche St. Maria Magdalena war am 10. Juni 1929. Am 1. November 1930 war das Weihefest. 1965 wurde mit der Erweiterung auf ca. 600 Sitzplätze begonnen. Ein Jahr später, am 16. Juli 1966, konnte der neue Altar geweiht werden und die Kirche erhielt ihren Namen St. Maria Magdalena. 2010/11 schließlich wurde der Innenraum renoviert und eine kleine Kapelle eingerichtet.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag mit einer Kirchweih-Matinee. Um 11 Uhr stimmen der Tenor Sebastian Köchig und Florian Mayer an der Orgel mit geistlicher Musik in der Kapelle der Pfarrkirche auf die Festlichkeiten ein.



Kindertag am Montag

Am Sonntag findet der katholische Festgottesdienst mit musikalischer Untermalung des Magdalenenchors um 10 Uhr in der Pfarrkirche statt. Ebenfalls um 10 Uhr feiern die evangelischen Christen in der Schlosskapelle ihren Kirchweihgottesdienst.

Auf dem Festplatz, der Ochsenwiese gegenüber der Kirche St. Maria Magdalena, ist der Vergnügungspark für Jung und Alt aufgebaut. Neben Schießbude, Glückshafen und Kinderkarussell wartet eine Schiffschaukel auf die Kirchweihbesucher. Besonderen Zulauf erfährt der Autoskooter. Nicht nur den Kindern und Jugendlichen macht eine Fahrt Spaß, auch für viele Junggebliebene sind die kleinen Autos ein Highlight. Das fröhliche Treiben beginnt am Wochenende bereits um 13 Uhr und am Montag, dem Kindertag mit ermäßigten Fahrpreisen, um 14 Uhr.

Die zahlreichen Gasthöfe Ebelsbachs haben sich auf die Kirchweih eingestellt. Lassen Sie sich zu fränkischen und internationalen Kirchweihspezialitäten aus Küche und Keller in die Biergärten der zahlreichen Gaststätten einladen! Ein Gläschen Frankenwein aus eigenem Anbau, eine gute fränkische Brotzeit oder eine köstliche Pizza - was will der Gast mehr? Wer gerne das Tanzbein schwingt, darf sich auf den legendären Biergarten-Tanz im Garten des Klosterhofes freuen. Am Samstag spielen "Gitti und Rainer", am Montag freuen sich alle auf die "Flamingos". Beginn ist jeweils um 19 Uhr.



Viele Rad- und Wanderwege

Warum nicht den ganzen Tag in Ebelsbach verbringen? Kirchweihfestlichkeiten bieten eine gute Möglichkeit, den Ort und die Umgebung kennen zu lernen. Von allen Ortsteilen der Gemeinde aus - Ebelsbach besteht aus dem Hauptort und den Ortsteilen Gleisenau, Rudendorf, Schönbach, Schönbrunn und Steinbach - führen zahlreiche gekennzeichnete Wander- und Radwege Richtung Stettfeld, Ziegelanger, Zeil a. Main oder Breitbrunn.

Verena Bühl