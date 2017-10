Kirchweih Döringstadt

von PR-REDAKTION

Zum einen die Ehrfurcht vor der Schaffenskraft der Vorfahren im Herzen weitertragen und zugleich als aktive Dorfgemeinschaft im Hier und Jetzt die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft anpacken - Döringstadt ist ein wunderbarer Beleg dafür, wie beides Hand in Hand gehen kann. Vom 20. bis 23. Oktober feiert der 400-Seelen-Ort nun die Wiederkehr der Weihe seines Gotteshauses.

Der feierliche Kirchweihgottesdienst beginnt am Sonntag um 8.45 Uhr. Pfarrer, Kirchenpfleger, Mesner, Ministranten, Pfarrgemeinderat - viele bringen sich im Kirchenleben in Döringstadt engagiert ein, und das nicht nur zum Kirchenfest, sondern im gesamten Jahresverlauf.



Rind, Wild und Geflügel

Gesellige Stunden in gemütlichem Ambiente garantiert an den vier Kirchweihtagen das örtliche Gasthaus Senger mit allerlei Gerichten von Rindfleisch mit Kren bis zu Wild- und Geflügelgerichten.

Bereits Ende des 8. Jahrhunderts wird Döringstadt als "Dorrestat" urkundlich erwähnt. Bis zu dieser Zeit reichen auch die Vermutungen einer Kirche in der Ortsmitte zurück. 1325 wird in bischöflichen Privilegien erstmals ein Kirchhof aufgeführt. Beim Neubau der Kirche anno 1412 blieb ein Teil des alten Gemäuers stehen, auf welchem der Neubau errichtet wurde. Von der vormaligen Kirche um 1325 ist noch das Unterteil der heutigen Sakristei erhalten. Nach der Jahrtausendwende renovierten die Döringstadter ihre Pfarrkirche inklusive Kirchenvorplatz und pneumatisierter Orgel des Orgelbauers Johann Wolf von 1905.



Schwedenglocke aus dem Jahr 1617

Von vielen Ereignissen und leider auch Kriegen vergangener Jahrhunderte "erzählen" die Glocken des Gotteshauses. Eine davon feiert in diesem Jahr sogar runden Geburtstag: Von der Schwedenglocke aus dem Jahr 1617 geht die Mär, dass sie die Schweden bei ihrem Abzug von Döringstadt 1633 liegen gelassen haben, weil sie ihnen zu schwer zum Mitnehmen war. Auf den Schlagton Ef klingt der Glocken-Oldie im Kirchturm - der 1516 gegossene Klangkörper hat bereits ein halbes Jahrtausend auf dem Buckel. Es lohnt sich, sich angesichts solcher Historie einmal kurz inne zu halten, wenn die insgesamt drei Glocken - 1951 wurde die jüngste angeschafft - zum Kirchweihgottesdienst rufen. Akustisch viel bewirkt hat in diesem Zusammenhang die Sanierung des Glockenstuhls vor einigen Jahren. Seitdem können die Glocken ihren vollen Klang entfalten.



Gelebtes Miteinander

Miteinander heißt das Zauberwort, das unser Dasein schöner macht. In Döringstadt wird dieser Satz gelebt: Brunnenfest, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", Verschönerungsmaßnahmen, "Rama-Dama" - mit gelungenen Aktionen und gelebtem Engagement bringen sich im Ort etwa die Blumen- und Gartenfreunde ein, die heuer mit einem schönen Fest ihr 40-jähriges Bestehen feierten. Die Bevölkerung ist eingeladen, dieses Wir-Gefühl in Döringstadt zu erleben und bei der Kirchweih fröhlich mitzufeiern.

Mario Deller