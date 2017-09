Kirchweih Burgpreppach

von PR-REDAKTION

Heuer feiern die Burgpreppacher vom 28. September bis 3. Oktober ihre Kirchweih. Am Donnerstag, 28. September, richtet der TSV im Sportheim eine Fränkische Kirchweih aus. In der Tankstelle Just-Stop wird Kesselfleisch angeboten. Die Kirchweih im Ort beginnt jedoch erst am Samstag, 30. September, wo um 11 Uhr Bürgermeister Hermann Niediek das erste Fass Bier zur Kirchweih anstechen wird. Anschließend finden ein Kirchweihmarkt und ein beliebter Frühschoppen im Festzelt mit den Leuzendorfer Musikanten statt.



Musik und Gaukelei



Besonders interessant werden das mittelalterliche Treiben und der spannende Markt im Guts- und Schlosshof. Auf dem Programm stehen hier Musik und Gaukelei sowie mittelalterliche Spiele für Kinder. Neben einem Vergnügungspark werden zudem Pferdekutschen- und Planwagenfahrten angeboten. Im Museum Nostalgie der Fünfziger Jahre gibt es eine Sonderausstellung und um 14 Uhr finden sich die "Schlossberger" Hohnhausen zum Standkonzert am Festzelt ein. Um 14 und 16 Uhr gibt es dann wieder Schlossführungen, die von der Familie von Deuster angeboten werden. Ein zünftiger Abend steigt dann ab 19 Uhr im Festzelt mit "Worüm net?".



Festzug um 9.30 Uhr

Der Kirchweihsonntag, 1. Oktober, beginnt mit einem Festzug mit Erntekrone ab 9.30 Uhr zur evangelischen Kirche, in der anschließend ein ökumenischer Kirchweihgottesdienst stattfindet. Um 11 Uhr geht es dann zum Frühschoppen ins Festzelt und ab 12 Uhr startet wieder das mittelalterliche Treiben und der Markt im Guts- und Schlosshof - natürlich mit viel Musik. Außerdem werden Pferdekutschen- und Planwagenfahrten für Groß und Klein angeboten und auch das Museum Nostalgie der Fünfziger Jahre hat wiederum geöffnet. Am Nachmittag können die Sportfreunde Fußballspiele auf dem Sportplatz genießen und der Kirchweihmontag, 2. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück im Festzelt mit Lesung aus der Dorf- und Pfarrchronik mit Pfarrer Greinke und Monica von Deuster. Ab 13 Uhr steht dann ein Spielenachmittag mit Schafkopf, Brettspiele und vielem mehr auf dem Programm. Ab 17 Uhr hat auch das TSV-Sportheim geöffnet und der Schlosshof hat ebenfalls wieder seine Tore geöffnet. Am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, gibt es ab 10 Uhr Bewirtung im Festzelt und am Sportplatz kommen Fußballfans bei Heimspielen auf ihre Kosten - ab 17 Uhr gibt es zudem köstliche Fladenbrotspeisen.



Sperrungen

Anlässlich des Kirchweih- und Mittelaltermarktes und Straßenkirchweih in Burgpreppach wird die Hauptstraße vom Donnerstag, 29. September, 9 Uhr, bis Mittwoch, 4. Oktober, 18 Uhr, für sämtlichen Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die "Wassergasse". Für die Besucher der Kirchweih stehen Parkplätze am Sportgelände und übrigen Gemeindestraßen zur Verfügung.



Schloss

Das Wasserschloss derer zu Fuchs und Bimbach, das 1726 erbaut wurde, ist in Burgpreppach dominierend. Familie Fuchs entstammt dem fränkischen Uradel, dessen Stammvater Albert Fuchs von Stockheim ist. Bis auf die Linie Fuchs von Bimbach starben alle fuchsischen Linien im Haßgau aus. Aufgrund ihrer Verdienste um Kaiser und Reich wurden die Brüder Ludwig Reinhold und Christoph Ernst Fuchs von Bimbach um 1703 in den Stand der erblichen Reichsgrafen erhoben. Monica von Deuster, eine geborene Fuchs von Bimbach, ist heute Besitzerin von Schloss Burgpreppach, die von ihrem Mann Carl Otto und den beiden Töchtern Stefanie und Eva Maria in dem Bemühen unterstützt wird, die wertvolle Anlage zu erhalten. Heute ist Schloss Burgpreppach besonders durch seine Konzerte bekannt. Cama