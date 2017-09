Kirchweih Burgebrach

von PR-REDAKTION

Am kommenden Wochenende feiert Burgebrach seine Kirchweih. Jeweils am Sonntag nach "Michaeli" begeht die katholische Kirche den Weihetag der Pfarrkirche St. Vitus.

Ein Fest nicht nur für die Einheimischen - auch der ganze Umkreis feiert mit. Die aktiven Kerwasburschen und -madla haben wieder ein attraktives Festprogramm vorbereitet. Im Schwanensaal werden Tanzveranstaltungen geboten und zusätzlich gibt's an allen Tagen Stimmung mit dem DJ. Die örtliche Gastronomie erwartet ihre Gäste mit fränkischen Kirchweihspezialitäten.



Böllerschüsse läuten ein

Die fünfte Jahreszeit beginnt in Burgebrach heute um 18 Uhr mit Böllerschüssen auf dem Goldberg. Am Freitag spielt die Band "Deschawü" ab 21 Uhr im Schwanensaal zum Tanz auf und am Samstag,15 Uhr, stellen die Kerwasburschen und -madla den Kirchweihbaum am Marktplatz mit der Mönchherrnsdorfer Blasmusik auf. Nach dem Dämmerschoppen beim Schwanawirt folgt absolute Kerwasstimmung mit "Audio Crime". Zum Festgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Vitus lädt Pfarrer Bernhard Friedmann ein, bei dem die Kerwasburschen und -madla traditionell mit einziehen. Um 13 Uhr startet der allseits bekannte Kerwasumzug vorab mit einer Sternwanderung der Musikkapellen. Was hatte das vergangene Jahr wieder für Zündstoff zu bieten, der es wert ist, auf dem Kerwasumzug gespielt zu werden? Die Verantwortlichen haben wieder Themen gesammelt und mit großem Aufwand Wagen und Fußgruppen vorbereitet, um örtliche und überörtliche Begebenheiten in gewohnt witziger Form darzubieten.



"Calimeros" fordern zum Tanz auf

Nach dem Friedhofsgang am Montag ist bereits in der Früh der legendäre Tanz mit den "Calimeros". Der Hahnenschlag folgt um 14.30 Uhr am Marktplatz, im Anschluss findet um 15.30 Uhr dann das "Gaßbockraustanzn" statt. Danach unterhält DJ Uli mit Partymusik. Am Dienstag - Tag der Deutschen Einheit - trifft man sich um 10 Uhr wie jedes Jahr im Schwanenwirt zum Tataressen. An allen Tagen herrscht auf dem Festplatz Hochbetrieb für Kinder und jung gebliebene Erwachsene mit Autoskooter, Karussell und vielem mehr. Ein Highlight ist dann am Dienstagabend das große Feuerwerk der Schausteller, das bei Einbruch der Dunkelheit gezündet wird.

Die einzigartige Nachkerwa im Umkreis wird am darauffolgenden Freitagabend, 6. Oktober, gefeiert: Ab 21 Uhr spielt die Band "One Last Sunset", im Anschluss folgt die Beerdigung der Kerwa 2017 am Dorfanger.



Das Tor zum Steigerwald

Burgebrach bietet nicht nur an Kirchweihtagen ein umfangreiches und attraktives Freizeitprogramm. Bei mehr als 50 Vereinen ist garantiert für jeden Einzelnen eine für ihn interessante Aktivität zu finden. Auch sportlich Begeisterte sind in Burgebrach gut aufgehoben. In der Windeckhalle und auf der Freizeit- und Sportanlage mit der Steigerwaldhalle stehen viele Sportarten im Angebot. Ein weit verzweigtes Wanderwegenetz lädt Naturliebhaber zu Spaziergängen, Wander-, Walking- oder Joggingtouren ein. Der neue Radweg auf der ehemaligen Bahnlinie zwischen Frensdorf und Ebrach wird gerne von Radfahrern und auch von Inlineskatern angenommen. Die extra für die Freizeitsportler und Naturliebhaber eingerichtete Freizeitlinie "Steigerwald-Express" mit Fahrradtransport bietet in den Sommermonaten eine breitgefächerte Möglichkeit, den Umkreis zu erkunden.

Elke Pieger