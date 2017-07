Kirchweih Arnstein

von PR-REDAKTION

Ab Freitag feiert das schmucke Juradorf Arnstein vier Tage lang seine Kirchweih. Die Sankt-Nikolaus-Kirche lädt ebenso zu einem Besuch ein wie der herrliche Blick über das Kleinziegenfelder Tal vom östlichen Ortsrand aus. Der Sportclub Jura Arnstein ist das Aushängeschild in sportlicher und gesellschaftlicher Hinsicht.

Wegen seiner hervorragenden Küche ist der Gasthof "Frankenhöhe" weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Schon am Freitag ab 11.30 Uhr bietet der Familienbetrieb Zeis u. a. Krenfleisch, Grillhaxen, Entenjung und Rehragout an. An den weiteren Kirchweihtagen lässt die reichhaltige Speisekarte keine Wünsche offen - Spezialitäten sind Wild und Geflügel, "Jura-Lamm", gebackene Zicklein, Enten aus eigener Aufzucht sowie Hausmacher-Brotzeiten. Zum Kaffee werden täglich Hausgebäck und frische Kirchweihkrapfen gereicht. Am Montagabend erklingt in den Gasträumen "Fränkische Kerwamusik". Dabei ziehen die Musiker von Tisch zu Tisch und sorgen so für beste Unterhaltung.



Festgottesdienst um 10 Uhr

Nicht nur zur Kirchweih lohnt der Besuch der Nikolauskirche. Vor fast vier Jahren konnte die knapp drei Jahre andauernde Innensanierung abgeschlossen werden. St. Nikolaus wurde von 1732 bis 1734 erbaut. Bauherr war der Bamberger Pfarrer Johann Dominikus Laurenz Steinmetz, die Pläne sollen vom Barock-Baumeister Balthasar Neumann stammen. Beim Bau mitgeholfen haben die Handwerker Paulus Mayer und Joseph Gruber. Zu den bedeutendsten Kunstschätzen gehören der Hochaltar mit dem Pfarrpatron, die aus dem Jahr 1738 stammende Kanzel und das Taufbecken. Eingeladen wird am Sonntag um 10 Uhr zum Festgottesdienst mit Pfarrer Gerhard Möckel.

Vor sieben Jahren wurde Arnstein zum Kreissieger des Wettbewerbs "Unser Dorf soll schöner werden" gekürt. Der Dorfplatz und die Straße nach Großziegenfeld zum Sportgelände laden ebenso zu einem Spaziergang ein wie der Viktoria-Felsen am Friedhof, der einen herrlichen Blick ins Kleinziegenfelder Tal bietet. Für positive Schlagzeilen sorgte der Sportclub Jura Arnstein, dessen Fußballer sich nach dem Aufstieg in der Kreisliga behaupten konnten. elu