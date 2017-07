Kinder- und Marktfest in Neustadt

von PR-REDAKTION

In diesem Jahr sind der Neustadter Nationalfeiertag, das Kinderfest und das traditionelle Marktfest mit dem 39. "Neustadt in Europa"-Treffen der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" verbunden. Bereits zum dritten Mal hat Neustadt die Ehre, Ausrichter dieser größten europäischen Städteverbindung zu sein.



1200 "Neustädter"

Rund 1200 "Neustädter" aus ganz Europa treffen sich am Freitag, 21. Juli, zu einem Fest- und Willkommensabend in der Frankenhalle. Mit der "Neifeier" als Auftaktveranstaltung wird auf dem Marktplatz für Feierlaune für die kommenden Festtage gesorgt. Ab 19 Uhr wird mit der Band "Lucky's Good Stuff", kulinarischen Genüssen und Getränken der Kulmbacher Brauerei das Festwochenende in Neustadt eingeläutet. Im Café Bistro Fabrik kommen ab 20 Uhr alle Fans mit der Band "WART a-moll" auf ihre Kosten.

Bei der "Neifeier" dabei zu sein hat schon fast Kultstatus und ist ein echtes Muss.



Besonderer Umzug

Am Samstag, 22. Juli, findet das 469. Neustadter Kinderfest statt. Dem musikalischen Weckruf am Morgen ab 6 Uhr folgt um 13 Uhr der große Festumzug der Neustadter Schulen mit der Puppenfee, vielen Musikkapellen und den Delegationen der teilnehmenden "Neustadt"-Städten (Achtung: geänderte Straßenführung).

Weiterhin ist auf drei Bühnen in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Musik- und Showprogramm mit den teilnehmenden "Neustädten" als auch vielen bekannten Livebands geplant. Von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich der Alexandrinenplatz zur "Genuss- und Kunstmeile", die Heubischer Straße wartet mit einer Automeile auf und in der Georg-Langbein-Straße findet die große "Neustadt-Meile" mit vielen kulinarischen und touristischen Angeboten und einer Tombola der Stadt Neustadt in Holstein statt. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Übernachtung im Schlafstrandkorb. Der Erlös kommt der Kinderhilfe Tschernobyl Neustadt zu Gute. Die anschließenden Freiübungen auf dem Schützenplatz und den Volksfestbetrieb sollte sich niemand entgehen lassen!



Marktfest zum Abschluss

Das 44. Marktfest bildet am Sonntag, 23. Juli, den Abschluss des "Neustadt in Europa"-Treffens und des Kinder- und Marktfestwochenendes. Traditionell zu jedem "Neustadt-Treffen" findet um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz statt. Anschließend zur Frühschoppenzeit spielt ab 11 Uhr die Stadtkapelle Neustadt. Das Jugendorchester Neustadt und die Powerband "Blitzlicht" runden das Programm musikalisch ab. Ein Kinderprogramm sorgt ab 14 Uhr in der Georg-Langbein-Straße für Unterhaltung der Jüngsten. Das komplette Festprogramm finden Sie auf der Homepage www.neustadt-bei-coburg.de



Große Verlosung am Neustadt-Treffen

Beim diesjährigen Neustadt-Treffen plant die Hafenstadt Neustadt in Holstein (Ostsee) neben der touristischen Präsentation als "hafenheimat Neustadt in Holstein" auch eine Verköstigung von "Ostsee-Sushi" (Matjes auf Schwarzbrot) und eine Verlosungsaktion. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Übernachtung im Schlaf-Strandkorb (Gewinner des Tourismuspreises 2016), Küstenwache-Kochbücher und hafenheimat-Präsente. Der Erlös soll der Tschernobyl Kinderhilfe Neustadt zu Gute kommen. Lose können am "Neustadt in Holstein"-Pavillon auf der Neustadt-Meile (Samstag, 22. Juli, von 10 bis 18 Uhr) in der Georg-Langbein-Straße erworben werden.



Museum mit Genuss

Für das Neustadt-Treffen 2017 bietet das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie u.a. folgende Erlebnisführungen (Gruppen und Einzelpersonen) aus der Reihe "Museum mit Genuss" an:



Führung "Mit den Händen" ; Anschauen und Anfassen, historische Gegenstände und Arbeitsmaterialien aktiv erleben; 45 Min., 30 Euro zzgl. 3 Euro Eintritt pro Person

Führung "Kaffeekränzchen" ; mit 1 Tasse Kaffee oder Tee und einem Stück Kuchen 7 Euro pro Person (Eintritt inklusive)

Führung "Für Ausgeschlafene" ; mit herzhaftem Frühstück 10 Euro pro Person (Eintritt inklusive)

Führung "Prösterchen" ; mit Sektempfang 6 Euro pro Person (Eintritt inkl.)

Führung "Armla, Beela, Wanstla" ; in Neustadter Mundart 25 Euro zzgl. 3 Euro Eintritt pro Person

Programm Kinder. Kreativ.Werkstatt oder Kreativ.Atelier (Bärenkurs) (ca. 2 Std.) 15 Euro pro Person.

Mus.päd. Programm "Museum aus der Tasche" kostenfrei