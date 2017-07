Kellerfest in Lonnerstadt

von PR-REDAKTION

Das Lonnerstadter Kellerfest, zu dem der TSV am Samstag einlädt, hat ein ganz besonderes, fast südländisches Flair. Die Besucher sitzen unter alten Bäumen und genießen in gemütlicher Runde. Mit Einbruch der Dunkelheit wird es stimmungsvoll: Farbige Lichterketten verleihen der Lage "An den Kellern" eine romantische Atmosphäre. In dieser schönen Umgebung schmecken Spezialitäten vom Grill, knusprige Flammkuchen frisch aus dem Ofen, aber auch typisch fränkische Gerichte hervorragend. Stark nachgefragt werden die Klassiker "Bohnakern und Klees mit Räucherfleisch". Aber auch Kellerplatten und Brotzeiten finden ihre Liebhaber.



Viele schöne Plätze

Ob an der coolen Weizenbar, in der urigen Bar in der Tiefe eines alten Felsenkellers oder in einer lauschigen Weinlaube - viele schöne Plätze an den historischen Felsenkellern laden zum Verweilen ein. Ein kühles Bier, der eine oder andere köstliche Drink lassen die Stimmung steigen. Nahezu berühmt sind die Longdrinks und Cocktails beim Kellerfest. Wer könnte auch zu einem "Sommernachtstraum" bei Kerzenschein Nein sagen? Oben im Pavillon spielt die Kapelle "Drei-Franken-Eck" auf. Flott und schmissig, dennoch aber nicht zu dominant wurde sie im vergangenen Jahr wahrgenommen.

Das "Loschedder Kellerfest 2016" war bislang wohl eines der schönsten überhaupt. Warteschlangen vor den Essenständen wie im letzten Jahr soll es nicht mehr geben. Die Ausgabe soll auf mehrere Stationen verteilt werden, so dass alles reibungsloser funktioniert.



Kinderprogramm

Das Fest beginnt am Samstag um 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr gibt es ein Kinderprogramm und ab 18.30 Uhr Unterhaltungsmusik mit der Kapelle "Drei-Franken-Eck". Evi Seeger