Im Katzbachtal wird Kerwa gefeiert

von JÜRGEN SCHEIBE

Auf dem Sportgelände des TSV 08 Kulmbach e.V. in der Thurnauer Straße 51 findet vom 20. bis zum 23. Juli 2017 wieder eine Kerwa mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungs- und Sportprogramm statt. Silvia und Jörg Höpfner, die die Gaststätte Katzbachtal des TSV 08 Kulmbach im Frühjahr 2016 übernommen haben, laden herzlich dazu ein und bieten eine Fülle von Kirchweihspezialitäten an.

"Auf geht´s zur Kerwa!", heißt es ab Donnerstag, 20. Juli. Der Startschuss für vier fröhliche Tage ertönt um 11 Uhr beim Kerwa-Anstich mit Musik. Kulinarisch werden die Gäste mit Kopffleisch, Siedwürsten, Schlachtplatte, Sauerbraten und Krenfleisch verwöhnt. Abends gibt es Live-Musik mit "Der Musikmacher".

Am Freitag, 21. Juli, stehen Haxen, Krenhaxen, Blaugesottene, Rouladen und Schweinebraten auf der Kerwa-Speisekarte. Ab 18 Uhr darf zu Live-Musik von "Peters One-Man-Band" das Tanzbein geschwungen werden.

Am Samstag, 22. Juli, darf man sich auf Schäufele, Krenfleisch, Schweinebraten, Sauerbraten und Blaugesottene freuen. Für Unterhaltungsmusik ist ab 17.30 Uhr mit Rainer Eichner gesorgt. Zum Kerwa-Ausklang am Sonntag, 23. Juli, werden Putenrollbraten, Rouladen, Krenfleisch, Sauerbraten und Schweinebraten serviert. Ab 18 Uhr gibt es zum Abschluss noch einmal Live-Musik mit Alleinunterhalter "HaGeBu" (Hans-Georg Busch).

An allen Tagen gibt es ab 11 Uhr durchgehend warme Küche. Steaks und Bratwürste stehen täglich auf der Speisekarte. Auch an die kleinen Kerwabesucher wird mit einem Unterhaltungsprogramm gedacht. Außerdem stehen ein Spielplatz und ein Bolzplatz bereit.

Doch nicht nur zur Kerwa ist die Gaststätte Katzbachtal eine lohnende Adresse. Silvia und Jörg Höpfner verwöhnen ihre Gäste von Dienstag bis Sonntag (Montag ist Ruhetag) mit einer Vielzahl an fränkischen Gerichten und verschiedenen Spezialitäten. So gibt es mittwochs beispielsweise Schaschlik und freitags Schnitzelvariationen. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen, man kann sich aber auch mit dem "Katzbachtaler Food Express" beliefern lassen. Mehr dazu und die komplette Speisenkarte findet man unter www.katzbachtal.de.





Sportprogramm

Samstag, 22. Juli:

16 Uhr TSV 08 Kulmbach gegen 1. FC Burgkunstadt



Sonntag, 23. Juli:

TSV 08 Kulmbach Damenmannschaft gegen Team Katzbachtal and Friends