Herbstmarkt Münnerstadt

von PR-REDAKTION

Einfach mal was Neues ausprobieren ist ganz einfach: Man braucht nur nach Münnerstadt zu fahren (oder zu wandern) und das am Sonntag, 15. Oktober. Von 9 bis 17 Uhr ist der Markt geöffnet und auch viele Geschäfte bieten jede Menge Angebote. In diesem Jahr ganz neu dabei sind Food Trucks, das sind die großen, umgebauten Fahrzeuge, aus denen frisch zubereitetes Essen und Trinken verkauft wird.



Rhöner Biermeile

Zum Durst löschen bietet sich eines der Biere an, die bei der "3. Rhöner Biermeile" entlang der Veit-Stoß-Straße verkostet werden können. 13 Brauereien zeigen die Produkte ihrer Brauereikunst. Präsentiert werden die Biere unter dem Logo "Wir sind Rhöner Bier" und "Ravenkraft" vom Kaufhaus Mürscht e.V. und Getränke Dünisch mit Unterstützung von der Stadt Münnerstadt. Zum Markt dazu gehören natürlich auch die vielen Marktbeschicker. Sie verkaufen dicke Jacken, Mäntel, warme Pullover, Strümpfe und viele andere Sachen, die den Herbst kuschelig machen. Bummler, Einkäufer und Schnäppchenjäger werden auch beim "Original Mürschter Trödelmarkt" fündig.



Alles von A bis Z

Wie immer sind die Flohmarktverkäufer rund um die finstere Gasse angesiedelt, sie bieten Kunst und Kurioses - vom Antikteller über Dekorationsgegenstände bis hin zu Zeitschriften. Flohmarktartikel zugunsten des Tierheims Wannigmühle finden Sammler direkt am "Tierheimlädle" in Münnerstadt, der Erlös geht komplett an das Tierheim.

Wer das Tierheim unterstützen möchte, kann auch spenden oder mit einem Hund spazieren gehen - oder Katzen Streicheleinheiten geben. Mittwoch bis einschließlich Sonntag, jeweils ab 13 bis 16 Uhr, dürfen Hunde für einen Rundgang in der Natur abgeholt werden.

Anja Vorndran